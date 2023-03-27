▲ 【中石化386】中石化：集團處於轉型發展戰略期、將保持分紅穩定性及連續性 建綠氫示範項目

中石化 （00386） 向母公司定向增資120億元人民幣，同時大削末期息37%。董事長馬永生解釋，中石化處於轉型發展戰略期，需要資金支持轉型，而向母公司增資可優化資本結構，強調集團一向注重股東回報，每年分紅都根據現金流、發展需要及股東回報來決定股息金額，去年派息比率達71%，未來會保持分紅穩定性及連續性。

副總裁兼董事會秘書黃文生補充，向母公司集資所得，用於集團的能源轉型規劃，化工高質量發展項目等，有關增資事項仍要股東批准。

馬永生指，能源轉型是大趨勢，集團要穩妥推進業務轉化，隨電動車滲透率提高，會將現有部分煉油產能向化工轉向，同時積極以綠氫替代灰氫及藍氫。

新疆年產2萬噸的綠氫替代項目今年投產

他舉例稱，集團在新疆有一個年產2萬噸的綠氫替代項目今年投產，內蒙古鄂爾多斯也有一個煉化工項目，將以綠氫取代，建成後將是一個很強的綠氫示範項目。

至於碳捕獲（CCUS）項目，馬永生表示，內地擁有國際應用二氧化碳減排最有效的技術，集團成功協助一家山西煉化企業，透過物理化技術，將二氧化碳埋藏在3000至4000米深的地下，單井的碳捕獲每年可達100萬噸，等於種900萬棵樹。

他續指，集團未來會在「三新」業務加大投入，即新能源、新材料及新經濟，去年在新能源及新材料的投資分別約200億元人民幣及190億元人民幣。

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記者：陳韻妍