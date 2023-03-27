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【公關大娜移@iM網欄】年輕人喜短不愛長 「老鬼」少找碴 多給機會

名人薈萃 16:57 2023/03/27

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我喜歡跟年輕人聊天，感受青春的氣息。上周三受朋友邀請為其任教大專的一年級生，講了堂關於AI威脅下的宣傳之道，在一班科技潮流觸覺發達的後輩面前，論及ChatGPT、文心一言，心裏不禁暗暗滴汗。六十多位來自酒店與旅遊專科的學生，剛剛鑑賞完紅酒，攤坐得率性隨意，一提及AI、電競、ChatGPT字眼即刻「生猛返」，理論知識只能淺談即止，因為專注力僅維持約幾分鐘。

他們臉上漫不經心地流露着隨意，耳朶間歇性運作，聽到buzzwords即醒神，興趣缺缺的題目便滑手機或陷入半睡狀態。劈頭問他們今天有無看新聞，預期中的零紀錄。這群大一生與網絡總結的時下年輕人熱門特色不謀而合。

只看短文不喜長篇

習慣快速滑手機，若不是美美照片、短短文字或有趣影片，絕對吸引不了他們目光，只要看見長文，視線就一片模糊，莫非眼睛未老先衰了？

走路易腳軟

穿著美美、妝容厚厚，絕不能行太多路，因為衣服會濕、妝會花，打卡就不美，休閒只看電影、吃飯、逛街、下午茶和輕旅行。

習慣徵求意見

年輕人是最仰賴資訊的消費者，消費前習慣從網上或朋友中索求意見，或詢問店家同樣物品什麼顏色最暢銷，研究不少照片哪個拍起來最具質感，與上一代憑直覺下決定大不同。

愛逛購物網站

網購乃大勢所趨，是年青族於工作和學習以外的調劑品，何時傾銷大特價，這件衫那𥚃最「平」，哪個質地最好，格價心得如數家珍。

貪方便不環保

生於物資充足的新世代，不像老一輩物質缺乏，故很容易浪費物資，無節制用紙巾、袋子、紙杯、外賣餐具等。

外貌協會成員

傾向奉行「外貌至上，外貌高於一切」之理念，以對方的外貌作為評判標準，甚至以此決定是否與其繼續交往。

欠理財觀

不少年輕人是月光族，見戶口有剩餘，忍不住買三Ｃ（電訊產品）、靚衫和旅行等，懂得儲蓄和投資理財的佔比較小。

年輕人絕不限於這些貶意的特徵，他們具創意，眼界廣闊、敢於破格、吸收力強、潮流觸覺敏銳、網絡技術高超⋯⋯作為社會上的「老鬼們」，少點吹毛求疵找碴，多點觀察，代入新生代的角度，投其所好，反饋意見及給予機會，就是最好的扶持。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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