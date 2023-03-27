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美元走強上漲了0.2% 金價連續第二個交易日下跌 下跌0.5%

環球政經 15:44 2023/03/27

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周一（27日），美元走強，金價連續第二個交易日下跌，市場認為這是投資者權衡當局為平息對全球銀行業危機的擔憂所採取的措施。

截至香港時14：32分，現貨黃金下跌0.5%，報每盎司1,967.86美元。美國黃金期貨下滑0.8%至1,968.90美元。

美元指數上漲了0.2%，令海外買家對金銀的承受能力下降。
 

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

在矽谷銀行（SVB）和簽名銀行（Signature Bank）突然倒閉後，黃金曾升至2,000美元關口以上，但在當局採取救援措施後，包括瑞銀收購陷入困境的瑞士信貸後，黃金從這些水平回落。

然而，在德意志銀行Deutsche Bank AG股價週五暴跌後，人們仍然擔心監管機構尚未控制自2008年金融危機以來對銀行業的最嚴重衝擊。

現貨白銀下跌1%至每盎司22.99美元，鉑金下跌0.7%至970.51美元，鈀金下滑0.9%至1402.79美元。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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記者：張瑋婷

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