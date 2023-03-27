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【新股IPO】達勢股份1405明日掛牌 公開發售認購不足 下限46元定價

股樓投資 12:37 2023/03/27

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達美樂比薩在中國內地、香港和澳門的獨家總特許經營商達勢股份（新上市編號:01405）將於明日（28日）掛牌，其香港公開發售部份認購不足，僅錄0.45倍認購。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為57.55萬股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約4.5%。每手100股計，100%中籤率人人有份。

 

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

此外，該股以招股價下限46元定價，其招股價範圍介乎46至55元，獨家保薦人為美銀證券。

達勢股份是次集資所得，其中約90%擬將未來數年用於擴張集團的門店網絡；約10%用於一般企業用途。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：張以正

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達勢股份（01405） IPO 目標價 買入 TCL電子（01070） 港股 中國
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