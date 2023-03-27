【香港出口】港2月整體出口貨值按年跌8.8%　較1月大幅收窄27.9點　輸往荷蘭、阿聯酋、韓國、澳門按年升逾3成

政府統計處今日（27日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌8.8%和4.1%，相較今年1月份的整體出口（跌36.7%）和進口（跌30.2%）貨值，香港進出口情況有明顯改善。



由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易統計數字適宜合併分析。



合併2023年1月及2月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值較2022年同期下跌25.4%。同時，商品進口貨值下跌18.9%。2023年首兩個月錄得有形貿易逆差710億元，相等於商品進口貨值的11.0%。

繼今年1月份錄得36.7%的按年跌幅後，2月份商品整體出口貨值為2,862億元，較2022年同月下跌8.8%。同時，繼今年1月份錄得30.2%的按年跌幅後，今年2月份商品進口貨值為3,316億元，較2022年同月下跌4.1%。今年2月份錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的13.7%。

政府發言人表示，將2023年首兩個月的數據合計以清除農曆新年在不同時候出現的影響後，商品出口貨值在外圍環境疲弱下按年顯著下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。



展望未來，預期先進經濟體增長放緩在短期內會繼續令香港的出口表現受壓。不過，隨著內地經濟加快復蘇，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。

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記者：楊嘉軒

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