【解構｜美團業績】美團季績勝預期、惟仍遭削目標價　憂應對抖音競爭拖累利潤率

▲ 【解構｜美團業績】美團季績勝預期、惟仍遭削目標價 憂應對抖音競爭影響利潤率

內地上季陸續解除疫情管控，帶動「ATM」美團 （03690） 去年第4季業績表現勝預期，然而市場憂慮，美團須應對來自短片平台抖音競爭，加強營銷投放或影響利潤率前景，多間券商下調美團目標價。

美團績後跌6.3%，收報131.4元，成交額127.47億元。

大摩：美團採防禦策略或影響中期利潤率

摩根士丹利發表報告指，美團上季營收及經調整經營利潤均勝該行預期，預計首季外賣訂單按年升12.3%，而收入則按年升18.5%，分部營運利潤率按季持平。大摩預計，美團首季營收增23.4%至571億，經調整淨利潤則料錄12億元。

大摩提到，美團為應對來自抖音到店業務競爭，採取防禦性策略，有可能影響中期利潤率走勢，將到店、酒店和旅遊業務的中期利潤率預測下調至35%，以反映美團次季起開始增加消費者及商家補貼支出及業務開發團隊擴張。大摩將美團目標價由230元下調至180元，並下調2023至2025 年盈利預期約9%至18%。

花旗料美團加大用戶補貼

花旗也將美團目標價由220元降至211元，以反映利潤率前景較低，維持買入評級。花旗稱，美團為了與抖音激烈競爭中捍衛市場占有率，美團加大投資力度，在下沉城市積極吸引新商家，並對用戶進行補貼，這將導致到店業務的利潤率格局發生變化

然而，花旗稱，美團上季業績穩健，美團閃購進一步鞏固消費者佔有率，並引述管理層指，美團訂單量因新春而放緩增長後，2月份恢復健康增長，並在3月份進一步加速。

大和降目標價至250元

大和認為，美團上季盈利驚喜主要是外賣業務經營利潤率好於預期，而新業務虧損幅度較細。大和料，美團到店、酒店和旅遊業務2023年總交易額（GTV）按年增長逾30%，然而分部經營利潤率將在2023至2025年間下降，外賣業務單位經濟效益進一步改善，新業務虧損減少將推動收益修正。

大和將美團目標價由270元降至250元，但稱美團仍是該行首選股之一。

中金料美團首季受惠經營槓桿

中金維持美團跑贏行業評級及226元目標價。中金預計，美團首季核心商業收入按年增長21%，增速按季加快，原因是本地生活需求恢復，以及疫情政策優化後消費復甦疊加春節期間需求提升，到店酒旅有望迅速反彈。中金預計，美團首季核心本地商業經營利潤受惠經營槓桿，將改善至18.6%。

中金提到，美團預計將採取增加短視頻和直播內容、降低部分品類和低線城市的商戶通收費、提升商戶及用戶激勵等措施穩定到店市場份額，中短期影響到店利潤率。

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