【外滙走勢】嚴選第2季亮點貨幣 花旗最睇好歐元

▲ 花旗料歐元於第2季突圍跑出。

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本周六（4月1日）已踏入第2季，滙市達人正忙於發掘次季最值博貨幣，3位專家雖各有心水，但皆以美元快見頂而力薦非美貨幣，花旗的名家無懼歐洲金融危機，以歐元為首選。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第2季最看好歐元，主因有3，首先，歐洲央行收緊政策的步伐，很可能快過聯儲局和其他中央銀行；其次，中國經濟復甦或惠及歐元區出口；再者，疊加美元下半年或明顯貶值，皆利好歐元。歐元兌美元3個月預測為1.1，6至12個月預測為1.15。

如以歐元今天（3月27日）報1.07，若半年後一如花旗所料高見1.15計，潛在升幅逾7%。

反觀，星展卻推介日圓及人民幣的孖寶貨幣。星展香港環球市場策略師李若凡解釋，相對睇好的貨幣主要是日圓和人民幣，聯儲局等主要央行可能基於近期對銀行危機的擔憂，因而轉變超鷹派立場，例如暫停加息。相反，日本央行或調整貨幣政策，故此美日和中美息差有機收窄。

星展：日圓傳統避險角色 有望受惠

李若凡續說，若歐美銀行危機的擔憂持續發酵，日圓作為傳統避險貨幣將受惠；況且，由於內地銀行與歐美銀行體系的相關性較低，人民幣可能成為投資者的避風港。美元兌日圓短期上方阻力位為140，下方支持位為125；人民幣短期支持位為7，阻力區是6.7。

日圓現報103，若圓滙短期內試衝125，約有4%潛在升幅；人民幣暫報6.86，倘短線上望6.7，約升2%。

光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能認為，澳元於次季可看高一線，料澳元今年的低位為0.655，年底重上0.73高位。

澳元現為0.67，若年底見0.73，潛在漲幅逾9%。

黃俊能剖析澳元跑贏的3大理據，首先，澳洲基本面較好，2月份失業率下降至3.5%，同期就業人數更扭轉上月跌勢，意外增長6.4萬人，勞動巿場的良好表現，相信會推動包括消費行業等商業活動增長，為整體經濟狀況提供一定的韌性，抵禦早前加息所帶來的負面影響；其次，澳洲貿易一直保持順差，且已連續5個月實現超過100億澳元順差，大大支持經濟增長；再者，隨着最大貿易伙伴、內地經濟加快復甦，並有機會恢復進口澳洲煤炭，進一步提升澳洲的貿易。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪