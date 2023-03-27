  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【外滙走勢】嚴選第2季亮點貨幣 花旗最睇好歐元

16:02 2023/03/27

分享：

分享：

花旗料歐元於第2季突圍跑出。

    點擊圖片放大

本周六（4月1日）已踏入第2季，滙市達人正忙於發掘次季最值博貨幣，3位專家雖各有心水，但皆以美元快見頂而力薦非美貨幣，花旗的名家無懼歐洲金融危機，以歐元為首選。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第2季最看好歐元，主因有3，首先，歐洲央行收緊政策的步伐，很可能快過聯儲局和其他中央銀行；其次，中國經濟復甦或惠及歐元區出口；再者，疊加美元下半年或明顯貶值，皆利好歐元。歐元兌美元3個月預測為1.1，6至12個月預測為1.15。

如以歐元今天（3月27日）報1.07，若半年後一如花旗所料高見1.15計，潛在升幅逾7%。

反觀，星展卻推介日圓及人民幣的孖寶貨幣。星展香港環球市場策略師李若凡解釋，相對睇好的貨幣主要是日圓和人民幣，聯儲局等主要央行可能基於近期對銀行危機的擔憂，因而轉變超鷹派立場，例如暫停加息。相反，日本央行或調整貨幣政策，故此美日和中美息差有機收窄。

星展：日圓傳統避險角色 有望受惠

李若凡續說，若歐美銀行危機的擔憂持續發酵，日圓作為傳統避險貨幣將受惠；況且，由於內地銀行與歐美銀行體系的相關性較低，人民幣可能成為投資者的避風港。美元兌日圓短期上方阻力位為140，下方支持位為125；人民幣短期支持位為7，阻力區是6.7。

日圓現報103，若圓滙短期內試衝125，約有4%潛在升幅；人民幣暫報6.86，倘短線上望6.7，約升2%。

光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能認為，澳元於次季可看高一線，料澳元今年的低位為0.655，年底重上0.73高位。

澳元現為0.67，若年底見0.73，潛在漲幅逾9%。

黃俊能剖析澳元跑贏的3大理據，首先，澳洲基本面較好，2月份失業率下降至3.5%，同期就業人數更扭轉上月跌勢，意外增長6.4萬人，勞動巿場的良好表現，相信會推動包括消費行業等商業活動增長，為整體經濟狀況提供一定的韌性，抵禦早前加息所帶來的負面影響；其次，澳洲貿易一直保持順差，且已連續5個月實現超過100億澳元順差，大大支持經濟增長；再者，隨着最大貿易伙伴、內地經濟加快復甦，並有機會恢復進口澳洲煤炭，進一步提升澳洲的貿易。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

相關文章：【美元定存】1年美元定存息最高4.8厘 美息快見頂港銀紛劈息

【歐元定期存款】歐元定存最高7厘 花旗料歐央行加息至4厘才見頂

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

澳元 人民幣 日圓 歐元 美元 宏觀分析

下一篇文章

【港元定存】港元1年定存息最高4厘 存50萬穩賺兩萬元利息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數
【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【人才戰】打工仔冀加薪3%至6%　專家：宜設公平獎勵機制　縮小薪酬期望差距
【人才戰】打工仔冀加薪3%至6%　專家：宜設公平獎勵機制　縮小薪酬期望差距
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款