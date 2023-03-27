【經濟復常】調查：99%中國行政總裁相信　3年內需重塑商業營運模式

踏入後疫情時代，全球經濟仍然不穩，地緣政治危機亦加劇，企業領袖需採取行動以應對這些挑戰。全球諮詢公司AlixPartners最近發表《2023年艾睿鉑顛覆指數》，了解中國內地企業領袖的應對策略。



該調查訪問了超過600名中國行政總裁和企業管理人員，在顛覆不斷的商業環境下，行政總裁意識到他們所管理的公司要作出合適的方案，但他們擔憂公司未能及時適應，87％則困惑不知從何著手。



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事實上，99%的中國內地的行政總裁表示，他們需要在未來3年內重塑商業營運模式，其中有38%已經開始進行革新。 72％的中國內地行政總裁對商業環境的持續顛覆感到焦慮，擔憂他們的公司未能及時適應變化，24％的中國內地受訪者表示他們的企業一直帶動其所在行業的顛覆及增長步伐，於這些「成長領導者」（growth leaders）當中，63％正在改變他們的營運模式。

除了仍然棘手難解的供應鏈和能源問題外，商業領袖最擔心的領域包括：

創新障礙：96％的商業領袖表示他們的公司擁有投資新技術和數碼解決方案所需的資源，但80％指出部署創新策略的過程經常被董事會阻礙。

科技發展速度：65％的商業領袖表示他們的公司無法跟上科技進步的速度。

技能危機：32％的商業領袖表示人才招募是可預見的挑戰。

除了以上顛覆領域外，管理人員也意識到全球經濟衰退所帶來的威脅。77％的中國受訪者預計其所在地區的經濟衰退或下行趨勢會持續一年以上。17％的企業已進行裁員，並有近一半（43％）企業預期未來一年將會縮減人手或暫停招聘。

艾睿鉑亞太區聯合負責人謝芾（Shiv Shivaraman）表示，在中國內地繼續走向經濟復甦的道路上，企業需要果斷行動，抓緊顛覆帶來的所有機遇。



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