維信金科以創新開拓市場 業務穩健增長 宣布再次分紅

在疫情持續、國際市場動盪、宏觀經濟環境及政策監管不確定性的影響下，不少企業以靈活的風險管理及合規審慎的動態營運戰略，成功保持業績穩健增長。最近公佈業績的金融科技服務商維信金科（02003），除了靈活審慎的營運管理策略外，更堅持立足科技，在創新中尋找效益，成功向高質業務轉型，業績取得穩健增長。公司去年全年錄得總收入31.2億元 (人民幣, 下同)；年末貸款餘額250.7億元，同比增長60.3%；貸款實現量為521.9億元，同比增長28.2%，累計註冊用戶達到1.27億人，成績亮麗。

與此同時，維信金科宣布2022財年第2次分紅計劃，擬向全體股東每股派發股息紅利 0.1港元，年內累計分紅0.2港元/股，以3月23日收市價計算，年度股息率約為7.9 %。值得一提的是這已是維信金科連續四個半年度分紅，充分展示其對未來盈利的良好預期和堅定信心。



創新科技優化業務

維信金科能在眾多不利因素中保持業務增長，主要得益於具有韌性及靈活性策略、模式及運營模式，堅持「繼續轉移至更優質的借款人」的策略，以高度自動化和智能化的風險管理系統，瞄準更優質借款人的產品，同時對風險管理模式進行革命性調整，以適應消費金融市場的發展形勢和變化，擴大獲客渠道，增強了對目標客戶的識別和市場滲透，以同時增強全域獲客能力及提高獲客回報率。

為持續強化技術能力以達至以上策略，維信金科去年投入約0.98億元進行研發，比2021年多出逾兩成，更推出不少革命性的產品及服務。實際例子如在去年1月推出的多維度評分卡，擁有強大的風險識別能力，可以更準確、有效及智能地區分客戶信譽及量化風險，為業務打下牢固基礎及令資產質量持續穩健向好。事實上，公司去年首逾率僅約0.43%，維持在整個行業的低水平，M1-M3以及M3+逾期率更分別從2021年四季度的4.01%和2.39%下降至2022年四季度的3.53%和1.77 %，反映創新技術有效令業務優質增長。



低風險輕資產業務高速發展

去年維信金科重資產的信託貸款佔比進一步下降至22.3%，下半年信託貸款佔比更是降至17.8%。貸款撮合業務同比增68.9%至392.7億元，佔總貸款規模上升至75.3%。其中純貸款撮合業務大幅增長440.1%至76億元，在此模式下，維信金科只為持牌金融機構提供獲客和風險建議，不承擔信貸風險，為純科技輸出的輕資產業務。此類純科技業務產生的交易額，在2022年下半年佔新增交易額比例升至17.2%，展現出巨大的發展潛力與前景。

此外，優質的客群和資產，亦大幅推動維信金科與金融機構的資金合作。至去年底，維信金科已與92家外部資金合作夥伴建立有效合作關係，包括20家全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信託基金，形成穩定融資渠道，幫助打造可持續且符合監管規定的業務體系，並在貸款量及合作夥伴數目方面實現高速增長，進一步增強發展潛力。

隨著國內疫後復常，以及國家多項刺激消費政策出台，展望今年宏觀環境將不斷改善。維信金科將繼續以自身優勢及創新科技，優化金融服務，並進一步增強消費金融業務，繼續保持金融科技市場上的領先地位。

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