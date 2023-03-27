hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【業績｜旅遊股】復星旅遊文化：Club Med今年首兩個月營業額10年新高
復星旅遊文化 （01992） 去年虧損收窄8成至5.44億人幣，董事長徐曉亮表示，中國國內旅遊今年已復甦，相信隨國際航班運力恢復正常，出境旅遊在第二季收有爆發性增長。
他重申，以最新營運數據，多地酒店和度假村營收都大幅改善，海南三亞度假村「亞特蘭蒂斯」只能營業3個月，全年營業額僅8億元，今年首兩個月已達10億元。
核心休閒度假村品牌「Club Med」今年首兩個月營業額按年增55%，創10年新高，較2019年同期增三成。巴西度假村按年增長70%至80%，收入首次超越法國，以色列亦見兩位數百分比增長。
徐曉亮預期，Club Med未來3年將新增約17個度假村，資本開支每年維持9000萬至1億歐元，今年將平均用於維護、新建投入及數字化轉型。
徐曉亮：復星不太可能出售醫藥、旅遊文化資產
復星系去年大舉出售資產，徐曉亮回應指，集團部分業務不太可能出售，包括復星醫藥 （02196） 、由旅遊文化娱樂資產組成快樂板塊，以及葡萄牙保險公司Fidelidade。
旅遊度假服務平台Thomas Cook方面，集團聯席總裁徐秉璸表示，下半年將作業務檢討，業務模式具優化空間，或引入具協同效應的戰略夥伴，目前仍未有潛在合作夥伴。
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻
相關文章：
【業績｜旅遊股】復星旅遊文化去年虧損收窄至5.44億人幣 首兩月三亞亞特蘭蒂斯營收反彈10%
【復星系】郭廣昌遭諷復星頻賣產 反擊「賣東西不慘，賣不出去才慘」
記者：宋佩恩