  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家族辦公室】港府積極推進滿足家族擁有者需求 許正宇：冀2025年前吸引至少200間家族辦公室落戶香港

股樓投資 16:05 2023/03/27

分享：

分享：

家族辦公室求愈來愈大，港府近年也積極推進。財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府已準備好一系列政策措施，以滿足家族財富擁有者的需求，期望透過「動之以利」、「動之以便」及「動之以情」三方面的多項措施，在2025年前吸引至少200間家族辦公室落戶香港。

 

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

他指出，政府計劃為來港落戶的家族辦公室提供稅務寬免，立法會正在審議相關政策，期望未來一兩個月內通過；亦正與其他部門研究細節，重啟資本投資者入境計劃。另外，政府亦會要求享有稅務寬免的家族辦公室，每年在港聘請至少2人，並花費200萬元作為相關支出，確保能夠推動本地就業和經濟。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

許正宇認為家族辦公室決策人十分關注未來如何將家族財富發揚光大和用在好的地方，證監會將設專線解答問題，並計劃成立香港財富傳承學院等，加強不同家族辦公室交流和培育。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
家族辦公室 中國 特步國際（01368） 市盈率 買入 港股

上一篇文章

渣打出售約旦業務 交易獲當地央行批准
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款