【家族辦公室】港府積極推進滿足家族擁有者需求 許正宇：冀2025年前吸引至少200間家族辦公室落戶香港

家族辦公室求愈來愈大，港府近年也積極推進。財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府已準備好一系列政策措施，以滿足家族財富擁有者的需求，期望透過「動之以利」、「動之以便」及「動之以情」三方面的多項措施，在2025年前吸引至少200間家族辦公室落戶香港。





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他指出，政府計劃為來港落戶的家族辦公室提供稅務寬免，立法會正在審議相關政策，期望未來一兩個月內通過；亦正與其他部門研究細節，重啟資本投資者入境計劃。另外，政府亦會要求享有稅務寬免的家族辦公室，每年在港聘請至少2人，並花費200萬元作為相關支出，確保能夠推動本地就業和經濟。





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許正宇認為家族辦公室決策人十分關注未來如何將家族財富發揚光大和用在好的地方，證監會將設專線解答問題，並計劃成立香港財富傳承學院等，加強不同家族辦公室交流和培育。

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記者：張以正