【港元定存】港元1年定存息最高4厘 存50萬穩賺兩萬元利息

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【人才戰】打工仔冀加薪3%至6% 專家：宜設公平獎勵機制 縮小薪酬期望差距
季結倒數周，今天（3月27日）暫有1間銀行調整港元定期存款息，大眾銀行上調7天年息0.2厘至重上1厘關。1個月拆息4連跌，現報3.26厘。此外，回顧上周竟多達7間銀行劈定存息，包括大新 （02356） 一周3連減，半年期年息累削0.4厘至3.7厘；星展劈1年期息率0.8厘至險守3厘；創興更把3厘息下架，削半年期年息0.3厘至2.85厘。
月結與季結臨近，存息隨拆息走低跟減，難怪罕現劈息浪，長息更是重災區，最近4間大小港銀爭相撤4厘息，分別為大新、工銀亞洲、大眾銀行、以及平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）；幸而4厘長息仍有1間提供。
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另市傳工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），近日向個別客戶提供7天年息18.85厘，以上限1萬元計，短存期內僅賺息36元。
順帶一提，虛擬銀行開始派去年的成績表，續處於燒錢階段。眾安在線 （06060） 日前公布去年底業績，旗下開業剛踏入3年的眾安銀行，去年收入增逾1倍至2.74億元，惟但仍錄得虧損；截至去年12月底，眾安用戶逾65萬名，存款餘額近92億港元。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪