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【港元定存】港元1年定存息最高4厘 存50萬穩賺兩萬元利息

15:40 2023/03/27

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港元1年定存4厘息仍未絕跡。

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季結倒數周，今天（3月27日）暫有1間銀行調整港元定期存款息，大眾銀行上調7天年息0.2厘至重上1厘關。1個月拆息4連跌，現報3.26厘。此外，回顧上周竟多達7間銀行劈定存息，包括大新 （02356） 一周3連減，半年期年息累削0.4厘至3.7厘；星展劈1年期息率0.8厘至險守3厘；創興更把3厘息下架，削半年期年息0.3厘至2.85厘。

月結與季結臨近，存息隨拆息走低跟減，難怪罕現劈息浪，長息更是重災區，最近4間大小港銀爭相撤4厘息，分別為大新、工銀亞洲、大眾銀行、以及平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）；幸而4厘長息仍有1間提供。

港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息【下一頁

另市傳工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），近日向個別客戶提供7天年息18.85厘，以上限1萬元計，短存期內僅賺息36元。

順帶一提，虛擬銀行開始派去年的成績表，續處於燒錢階段。眾安在線 （06060） 日前公布去年底業績，旗下開業剛踏入3年的眾安銀行，去年收入增逾1倍至2.74億元，惟但仍錄得虧損；截至去年12月底，眾安用戶逾65萬名，存款餘額近92億港元。

高息榜：

  • 7天：恒生 （00011） 10.9厘
  • 1個月：富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計；虛銀Mox Bank向新客提供10厘息，優惠至3月底；滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞
  • 3個月：平安壹賬通6厘，至3月31日
  • 半年：集友及東亞 （00023） 3.8厘
  • 1年：大眾財務4厘
  • 2年：招商永隆：3.3厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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