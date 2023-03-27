【大行報告】快手1024盈利大幅提升 股價跑輸同業 摩通予「增持」評級 目標價降至80元

摩通發表報告，指快手（01024）股價在過去一年中明顯跑輸內地互聯網行業股份平均，但其盈利卻有很大的提升。該行對快手的估值降低歸因於幾項原因，包括內部人士出售股份；管理層變更；以及對業務勢頭恢復的懷疑態度。

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由於快手在時間花費上相對於其他媒體平台具有持續的優勢，以及較低的廣告負荷，摩通預計快手將繼續在三個業務領域(直播、廣告和電子商務)獲得市場份額。同時預計今年廣告收入將加速增長，料按年增幅為33%。因此予快手「增持」評級，惟目標價由93元降至80元。

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記者：張以正