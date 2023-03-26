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巴克萊調高終端利率至4.5% 修正先前對GDP預測上調0.1-0.2％

環球政經 17:52 2023/03/26

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在英國央行上周連續第11次加息後，巴克萊銀行Barclays將其對英國央行基準政策利率的終端利率預測提高了四分之一，至4.5%。

巴克萊銀行曾預計英國央行在3月份的會議上會暫停加息，但在加息25個基點至4.25%，以及上週數據顯示英國通脹率意外上升後，英國央行保留了在5月份再加息四分之一個百分點的呼籲。

巴克萊銀行還將今年前三季度英國國內生產總值(GDP)的預測上調了0.1-0.2個百分點，這是受2023年前三個月製造業反彈，以及1月份經濟增長回升強於預期的鼓舞。

 

 

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

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【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

由Marian Cena領導的巴克萊經濟學家表示，新的預測意味著「最小的衰退」。他們預計2023年GDP將同比收縮0.3%。

在今年的加息之後，巴克萊預計明年下半年英國央行的銀行利率將削減100個基點，比之前的預測多50個基點。它認為明年的利率將結束在3.5%。

「到明年年中，委員會應該適應在相關政策範圍內，如果政策立場保持不變，通脹率將遠遠低於目標的風險。因此，我們預計政策利率將變得更加寬鬆。」Cena說。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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責任編輯：張瑋婷

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