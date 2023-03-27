【券商點睇】啤酒行業處全面復甦起點 潤啤今年利潤增長可望超預期

華創證券表示， 疫情及貨折令華潤啤酒（ 00291）去年下半年噸價增速放緩，全年收入同增中個位數。另在費用精益、稅率優化下，全年核心淨利潤同增26%，表現亮眼。 當下啤酒行業站在全面復甦起點，華潤高端組織能力領先、品牌勢能強勁，優勢將充分顯現，同時啤白協同打開空間。 展望2023，高端加速增長、成本與費用優化，有望帶動利潤增長超預期。該行 維持其「強推」評級，目標價85元。

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在啤酒業務方面 ， 該行指公司自今年初起把握復甦，持續加碼高端並推進「精二批」建設，與福建、浙江等市場客戶簽約較高目標，反饋一季度實現較高雙位數增長，廣東亦企穩同增小雙位數。全年看，該行預計高端及以上銷量有望恢復至20%以上增長，其中喜力保持30%以上，雪花純生與SuperX同增雙位數，帶動噸價同增中單以上。

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加上成本壓力緩和，以及費用投放精益、組織二次再造提效帶來費用端優化，業績有望保持高速釋放。至於 白酒業務方面，今 年正處於調整期，該行測算加上相關利息費用後，並表利潤貢獻不大，後續隨經營步入正軌，24年若金沙利潤恢復至10億元以上、並表55%，考慮港股及多元化折價給予20倍PE，則有望貢獻百億以上市值，長遠看空間則可進一步打開。



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責任編輯：鄭昊彤