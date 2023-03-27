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【大行報告】摩通：業務模式轉型後估值缺支持 削平安好醫生目標價至15元

股樓投資 16:44 2023/03/27

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摩根大通表示，平安好醫生（01833）自從於2021年下半年將業務模式由2C（to consumers）轉為2B（to businesses）後，尚未看到明確的收入增長軌跡和盈利途徑，令公司估值缺乏支持。對公司目標價由27元削至15元，評級「減持」。平安好醫生周一（27日）收報21.5元，跌幅4%。

 

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

摩通又認為，雖然平安好醫生年初至今股價累跌7%，並跑輸恒生科技指數的跌5%，不過基於市場對公司的預測，該行認為公司股價仍然存在下行風險。

 

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

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責任編輯：鄭昊彤

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減持 港股 目標價 大行報告 平安好醫生（01833）

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