【大行報告】摩通：業務模式轉型後估值缺支持 削平安好醫生目標價至15元

摩根大通表示，平安好醫生（01833）自從於2021年下半年將業務模式由2C（to consumers）轉為2B（to businesses）後，尚未看到明確的收入增長軌跡和盈利途徑，令公司估值缺乏支持。對公司目標價由27元削至15元，評級「減持」。平安好醫生周一（27日）收報21.5元，跌幅4%。

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摩通又認為，雖然平安好醫生年初至今股價累跌7%，並跑輸恒生科技指數的跌5%，不過基於市場對公司的預測，該行認為公司股價仍然存在下行風險。

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責任編輯：鄭昊彤