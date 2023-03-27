【異動股】去年純利增長近八成 每10股共派43元息及5紅股 兗礦能源股價漲近一成

兗礦能源（01171）日前公布去年年度業績，利潤增長高達近八成，亦宣布每10股派末期息30.7元及特別息12.3元，另擬每10股送紅股5股。公司周一（27日）股價績後造好，收市報25.2元，升幅9.6%。



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按兗礦能源公布2022年全年度業績，公司期內收入共計1,546.02億元人民幣（下同），按年增加42.3%；期內錄得純利304.08億元，增長近八成達79.5%，每股收益6.15元。

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公司年內毛利737.87億元，增加84.8%。煤炭業務毛利率59.01%，增加15.22個百分點。全年銷售商品煤10,375 萬噸，其中銷售自產煤9,117萬噸，完成年度銷售計劃的91.2%。展望今年，集團計劃銷售自產煤1.03億噸，銷售煤化工產品618萬噸。

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責任編輯：鄭昊彤