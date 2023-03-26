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澳洲銀行CEO指全球銀行系統動盪有可能引發金融危機 2008年的金融風暴或再現

環球政經 17:15 2023/03/26

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澳洲和新西蘭銀行集團的首席執行官周一（27日）表示，全球銀行系統的最新動盪的確有可能引發金融危機，但認為預測它可能帶來類似於2008年的危機還為時尚早。

「對某些人來說，這顯然是一場危機，但它是不是一場金融危機，誰知道呢？它有可能成為一個危機嗎？是的，它確實有可能成為危機，」首席執行官Shayne Elliott在其銀行網站的一次採訪中說。

但他說，假設目前的狀況可能導致 「另一次全球金融危機 」還為時過早，比如是08年的金融風暴，那次危機使世界主要發達經濟體陷入了自1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。

澳洲銀行業監管機構在以初創企業為主的貸款機構SVB倒閉後不久，就表示已經加強了對當地銀行的監管。

 

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Elliott說，全球監管機構從之前的危機中吸取了教訓，這次採取了更為迅速的行動來支持銀行，「說了這麼多，顯然還沒有結束。我不認為你可以坐在這裡說，「好了，一切都結束了，矽谷銀行和瑞士信貸，你知道，生活將恢復正常。」這些事情往往要經過很長一段時間的調整。」

澳洲國民銀行有限公司的個人銀行業務集團執行官Rachel Slade週一告訴《澳大利亞金融評論》，在連續10次加息後，抵押貸款客戶已經開始顯示出緊張的初步跡象，但還沒有出現違約的高峰。

財長Jim Chalmers表示，澳大利亞處於有利地位，可以抵禦一些波動，因為其銀行資本充足，而澳洲儲備銀行上週指出，銀行 「毫無疑問地強大」。

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責任編輯：張瑋婷

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