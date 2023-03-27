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【馬雲行蹤】雲谷教育親證馬雲身處杭州　大談ChatGPT「心」經（圖集）

股市 15:07 2023/03/27

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【馬雲行蹤】雲谷教育親證馬雲身處杭州　大談ChatGPT「心」經

馬雲行蹤向來是市場焦點。今日《彭博》報道指馬雲拒絕政府邀請回國，然而由他於2017年起資助兼創辦的杭州雲谷學校的「雲谷教育」微信公眾號發布，馬雲於今（27日）到訪雲谷學校，親證馬雲已身處中國杭州。

該公眾號指，馬雲今日到訪雲谷學校，並與師生會面，又觀察學生上課情況、參觀陶藝教室等。同時，就ChatGPT的一大火熱議題，他提到ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但認為ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始，又表明要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。

他又表示，工業時代是知識驅動，知識的競爭；數字時代，是智慧驅動，是創造力和想像力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭，是獨立思考的競爭。

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編輯：姚卓然

 

 

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