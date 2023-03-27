渣打出售約旦業務 交易獲當地央行批准

渣打集團((02888) 重整業務組合，集團宣布，同意向阿拉伯約旦投資銀行（AJIB ）出售其約旦業務，但無披露作價等細節。交易已獲當地央行批准。渣打出售約旦業務後，相關員工及客戶會同步轉移到新僱主。渣打指，出售交易將可簡化集團業務，將資源集中發展中東及非洲的高增長市場。渣打全日收報57.15元，跌5.7%。

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渣打去年已計劃退出七個市場，包括約旦、安哥拉、黎巴嫩等，集中發展沙特阿拉伯和埃及等主要市場。渣打去年4月時已宣布有意退出多個市場，有關地區佔2021年收入的1%。集團今年初亦宣布，正為其全球飛機租賃和融資業務的未來探索多種選項，包括出售等，有關業務現時佔渣打集團總收入約2％，或佔風險加權資產約1％。

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