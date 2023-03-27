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【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭　或侵犯公民自由

科技 15:19 2023/03/27

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近日，法國政府宣布計畫在奧運試用人工智能（AI）監控鏡頭。惟反對派則對此感憤怒，指舉動不必要，且為過份和危險的維護安全行為。

2024巴黎奧運會在即，法國政府陸續提出新草案以應對奧運期間的可預視情況。近日，法國政府宣布計畫在奧運試用人工智能（AI）監控鏡頭。惟反對派則對此感憤怒，指舉動不必要，且為過份和危險的維護安全行為。

據悉，監控鏡頭所拍攝的影片將經過演算法處理，而AI軟件能進行實時偵測和顯示有預謀恐怖活動的風險，如不尋常的人群移動或被遺棄的行李。若發現疑似恐怖活動，系統會傳送信號予警察或其他安全部門，以便機關作出合適的應對。法國政府指系統用以管理過百萬人，並發現潛在危險。

不過，高端監控科技引來不少反對聲音。外媒《世界報》引述，約40名左派歐洲議會議員對法國立法者發公開信，警告法國政府的計畫開創了歐洲前所未見的監視先例。有反對者亦指，只有少量、甚至無數據證明監控技術或閉路電視系統，能防止針對大型體育文化場館所發生的罪案，以及其他事件。社會黨議員Roger Vicot表示，可以理解政府特事特辦，但此舉超越了確保奧運安全的底線。

另外，亦有人擔心監控系統的AI軟件會包含生物識別資料。但法國政府強調系統不含生物識別功能，特別是針對面部的識別。體育部長Amelie Oudea-Castera向議員表示，演算法不能取代人類判斷，人類判斷仍是決定性的因素。數碼權益團體La Quadrature du Net（QDN）則質疑政府說詞。組織向立法者傳送報告中指出，歸究於法國權益監察員下的廣泛定義，系統實際上或會處理敏感的生物識別數據。

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法國商業巨企　積極發展監控技術

QDN活動家Naomi Levain表示，監控巿場有很多來自法國的商業巨頭，認為法案是為行業而設。行業機構AN2V在2022年的一篇文章估計，法國影片監控市場規模就達到17億歐元（約144億港元），而全球業務規模更大。Naomi Levain稱如草案通過，2024年奧運將成安全性的櫥窗和實驗室，讓各公司有機會測試系統及收集演算法訓練數據。

責任編輯：歐朗欣

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