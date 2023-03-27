【Levi's轉型】Levi's夥AI初創　藉AI模特兒展示時尚服裝

▲ 有業界人士認為，是次利用AI模特兒，是Levi's為進一步降低支付專業模特兒費用開支的前奏。（Levi's）

隨著人工智能（AI）應用愈趨廣泛，AI會否逐步取代部分人類工種，一直是備受爭議的話題。近年經歷重組和裁員的牛仔褲品牌Levi's宣布，與AI初創Lalaland.ai合作，將利用後者創建的AI模特兒，協助填補部分模特兒的空缺，來展示旗下時尚服裝。

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Lalaland.ai的主要業務，是運用AI技術協助時尚服飾品牌，生成各類體型、年齡、身高與膚色的AI模特兒來展示產品，讓消費者更容易透過與自己相近的模特兒，感受實際穿著效果。一些知名品牌如Calvin Klein和Tommy Hilfiger，也是該公司的合作夥伴。

Levi's表示是次與Lalaland.ai合作，將會以可持續的方式，帶來數量更多、更多元化的模特兒，以展示旗下時尚服裝，為客戶帶來更多元化的消費體驗。至於AI模特兒會否完全替代人類模特兒，Levi's則認為「AI 可能永遠不能完全取代人類模特兒」。

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由於Levi's受疫情影響令產品銷量大減，去年宣布重組並裁員20%，以節省開支成本；因此有業界人士認為，是次利用AI模特兒，是Levi's為進一步降低支付專業模特兒費用開支的前奏。

責任編輯：陳卓賢

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