  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜新能源車】雅迪控股去年利潤增58%　末期息升至40仙　另3名獨立非執董辭任

股市 12:58 2023/03/27

分享：

分享：

【業績｜新能源車】雅迪控股去年利潤增58%　末期息升至40仙　另3獨立非執董辭任

雅迪控股 （01585） 去年收入增加約15.2%至310.6億元（人民幣‧下同），利潤增加約57.8%至21.6億元，末期股息每股普通股40仙，按年升42.9%。

同時，公司亦獨立非執行董事李宗煒、姚乃勝和吳邲光將於6月16日舉行的股東週年大會退任，並建議委任陳明宇、馬晨光及梁勤來填補位置。

受電動踏板車及電動自行車的平均售價因產品組合改善而上漲以及電池及充電器銷量增加的推動。公司於2022年推出15款新型電動踏板車及34款具有增強外觀設計、智能功能及先進性能特點的新型電動自行車。因此，電動踏板車的平均售價從2021年的1,662元增至2022年的1,816元，按年升9.3%，而電動自行車的平均售價從2021年的1,265元增至2022年的1,429元，按年升13%。

電動踏板車及電動自行車的總銷量從2021年的1386.3萬台增至2022年的1401萬台，按年升1%。毛利率則由2021年約15.2%增加約2.9%至2022年 約18.1%。

相關文章：

【業績｜新能源車】雅迪控股上半年多賺53%至近9億人幣　將繼續投資開發新車型

【配股集資】雅迪折讓一成配售6880萬股　籌約8.6億元、用於建廠及併購

【業績︱電動車】小鵬汽車美股升1成　CEO：價格內捲不可避免、未來定價激進　第4季經調整虧損擴至22.1億人幣

編輯：姚卓然

港股 新能源 雅迪控股（01585）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴升2%　美團、小米績後向下　恒指午後初段跌逾100點失250天綫（不斷更新）

下一篇文章

AI技術發展的三重影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【業績｜油股】中石化挫半成　擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
【業績｜油股】中石化挫半成　擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【港股市況】阿里巴巴升2%　美團、小米績後向下　恒指午後初段跌逾100點失250天綫（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升2%　美團、小米績後向下　恒指午後初段跌逾100點失250天綫（不斷更新）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款