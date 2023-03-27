【業績｜新能源車】雅迪控股去年利潤增58%　末期息升至40仙　另3名獨立非執董辭任

▲ 【業績｜新能源車】雅迪控股去年利潤增58% 末期息升至40仙 另3獨立非執董辭任

雅迪控股 （01585） 去年收入增加約15.2%至310.6億元（人民幣‧下同），利潤增加約57.8%至21.6億元，末期股息每股普通股40仙，按年升42.9%。

同時，公司亦獨立非執行董事李宗煒、姚乃勝和吳邲光將於6月16日舉行的股東週年大會退任，並建議委任陳明宇、馬晨光及梁勤來填補位置。

受電動踏板車及電動自行車的平均售價因產品組合改善而上漲以及電池及充電器銷量增加的推動。公司於2022年推出15款新型電動踏板車及34款具有增強外觀設計、智能功能及先進性能特點的新型電動自行車。因此，電動踏板車的平均售價從2021年的1,662元增至2022年的1,816元，按年升9.3%，而電動自行車的平均售價從2021年的1,265元增至2022年的1,429元，按年升13%。

電動踏板車及電動自行車的總銷量從2021年的1386.3萬台增至2022年的1401萬台，按年升1%。毛利率則由2021年約15.2%增加約2.9%至2022年 約18.1%。

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編輯：姚卓然