專家料逾半學生正用ChatGPT作弊 威脅學術界誠信

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT熱潮盛行，但AI公司Metatalent.ai行政總裁Rehan Haque預料，目前逾半中小學生及大學生正使用AI工具，在考試及撰寫論文過程中作弊。

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Rehan Haque指，現時AI已發展完善至可以完成整個項目的程度，民眾其後更可用不同AI工具來修改措辭，令人無法直接檢測到内容是由AI生成。他警告若教育界人士忽視學生利用AI作弊的威脅，未來作弊學生比例恐超過9成。

美國全科學習網站Study.com訪問203名教師，結果發現有26%的中小學教師曾發現，有學生利用AI軟件作弊。南德克薩斯法學院（South Texas College of Law Houston）法學教授Josh Blackman直言，AI技術應令所有學者感到恐懼。

美國洛杉磯聯合學區、西雅圖公立學校、紐約教育部和加州奧克蘭聯合學區，都已修改政策禁止或阻止學生使用ChatGPT作弊。但Rehan Haque指，教育工作者利用「技術倒退」的方法對抗AI作弊情況，只是臨時措施。

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他相信AI檢測技術將繼續發展至更成熟階段，強調教育工作者需要在課堂上使用AI，而非一刀切禁止。

線上補習平台GoStudent研究亦發現，59%年輕人希望在課堂上學習AI等先進技術。Rehan Haque指，教師等業界人士需認識到技術正發生變化，也需隨之改變。

據報 OpenAI正開發一種軟件工具，偵測AI撰寫的內容，但團隊亦警告指結果非百分百準確。同樣開發偵測利用AI作弊工具的ETS AI Labs行政總裁Narmeen Makhani亦指，目前未有工具可完全準確檢測到AI生成內容，人類亦難以分辨，但認同AI能用於促進學習等積極用途。

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責任編輯：李俊儀