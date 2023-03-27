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【AAPL】蘋果混合實境MR產品6月面世前先向百名高層展示　員工竟不看好？

新經濟追蹤 12:55 2023/03/27

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蘋果據報上周在總部喬布斯劇院向高層展示全新MR（混合實境）產品，為6月發布會鋪路

蘋果（Apple，美：AAPL）籌備混合實境（Mixed Reality，MR）產品多時，並盛傳在6月全球開發者大會（WWDC）上發布。作為蘋果近年罕有的全新產品線，知名蘋果爆料人Mark Gurman最新專欄指，蘋果上周率先向100名高級管理層展示MR產品，料距離正式發布會日期愈來愈接近。

Gurman指出，從2018年以來，蘋果MR開發團隊幾乎每年都會向高層展示試作品，但今年展示會改為在蘋果發布會主場的喬布斯劇院（ Steve Jobs Theater）舉行，表明公開亮相時刻即將來臨。

蘋果員工質疑MR產品定位

不過，有外電引述蘋果內部員工，質疑蘋果MR產品能否成功，提出多項潛在問題：

  • 產品入場價達3000美元
  • 沒有明確的殺手級應用場景，初期支援的內容有限
  • 續航時間料只有數小時
  • 部分測試人員認為佩戴並不舒服

更根本性的，有蘋果員工向外電表示，MR產品未能清晰解答市場病點，「iPod幫人將數碼音樂放在口袋中，iPhone幫人將音樂、電話功能集於一身，MR頭載裝置未有清晰定位」。

有較樂觀的高層則認為，MR產品發展或更似Apple Watch，Apple Watch初推出時用途、介面都令人疑惑，但推出後數年，蘋果簡化操作系統，也找到與健康相關的定位，引起消費者共鳴。

蘋果MR裝置較Meta Oculus定位更高

目前美國大型科企之中，以Meta（美：META）在AR、VR投入較多，Oculus裝置被視為集團發展元宇宙的核心產品，提供入門級350美元的Oculus Quest 以至最新定價降至999美元起的Quest Pro產品線。

蘋果研發中的MR產品據報較Oculus Pro定位更高，將配置8K顯示屏、先進眼球追踪技術、15個攝像頭和傳感器、使用兩枚5納米製程芯片。

Meta新VR眼鏡出廠半年大減價 股價急升6% 3千頭有交易，可見【下一頁】

相關文章：

【AAPL】蘋果據報推遲發布AR眼鏡　今年內發布售價達2.3萬元的MR裝置

【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人　停5000個職位招聘　股價升逾5%

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