【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨升69點、納指期貨升不足0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

芝商所利率預測（CME Fedwatch）數據顯示，現時5月議息會議不加息機率為47.5%，加息0.25厘機率則為52.5%，可謂旗鼓相當。惟昨日發表講話的三位聯儲局官員，均認為當局需要先解決通脹問題，以加息壓制通脹會是最好方法，態度傾向需要加息。故今晚公布的PCE數據更為關鍵，市場現時料2月PCE將由1月5.7%回落至5.4%，核心PCE則維持4.7%。

美股期貨周五於盤前向好，道指期貨升69點，納指期貨升3點或不足0.1%。美國今日將會公布2月個人消費開支（PCE）物價指數及核心PCE物價指數、2月個人支出、3月密歇根大學消費者信心指數。

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即市走勢︰

【17：45】道指期貨升69點、納指期貨升不足0.1%

【17：35】【儲局官員】巴金：如通脹保持高位 聯儲局有必要再加息

【16：25】【TSLA】馬斯克據報計劃4月前往中國 尋求與總理李強會晤

【12：25】道指期貨升63點，報33107點，標指期貨升12點，報4092點，納指期貨升53點或0.4%，報13135點。

【11：41】【港交所旗下】LME全面整改鎳業務 計劃在中國前海開拓新現貨市場

【10：32】【TSLA】Tesla據報尋求與寧德時代合作在美國建電池廠

【10：28】【TSLA】Tesla推出受Cybertruck啟發的限量版啤酒GigaBier 每瓶售價約30歐元

【06：54】【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億 華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

====以下為3月30日美股市況====

銀行業危機疑慮持續緩解，投資者轉頭關心消費者支出數據，以尋找美國聯儲局利率政策的線索， 債息回軟 ， 美股反覆上揚。截至本港今晨4時（即收市），道指升141點，報32859點；標指升23點，報4050點；納指升87點或0.73%，報12013點。

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環球金融市場續關注美國經濟及利率走向，里士滿聯儲銀行行長聯儲巴爾金表示，美國通脹仍然極高，回落時間可能較預期更長，強調對加息持開放態度，端視最新數據而定。波士頓聯儲銀行行長科林斯則認為，傾向支持聯儲局今年再加息一次，但近期銀行業危機可能導致局方不適宜再加息。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）與美國共和黨研究委員會進行會晤。共和黨眾議員Kevin Hern透露，當鮑威爾被問及今年還會再加息多少次時，提到應該參考局內官員最近一次利率預測，意味即再加息0.25厘。

另據法新社報道，法國金融檢察院28日就洗錢和稅務欺詐指控，搜查了法國興業銀行、法國外貿銀行、法國巴黎銀行和匯豐等多家銀行的辦公室。這些銀行涉嫌在商業行為中充當中介，為投資者逃避股票投資的相關稅收。有關的逃稅行為已持續近20年，涉及金額達1400億歐元。

美國勞動力市場熾熱情況有放緩迹象，最新首領失業救濟金人數升至19.8萬人，多於市場預期的19.5萬人。截至3月18日的一周，連續申領失業救濟金人數則跌至168.9萬人，低於預期的170萬人。

另外，美國第四季國內生產總值（GDP）終值下修至2.6%，市場原預期數字與修正值一樣同為2.7%。此外，第四季個人消費終值亦下修至1%，遠低於早前1.4%的修正值。

國際評級機構惠譽表示，近期銀行業動盪可能加速美國收緊對大型地區性銀行的監管， 其他主要監管機構不太可能在股東完全吸收虧損之前，永久減記瑞士信貸的AT1債券。 如果陷入困境的銀行面臨監管干預，AT1債券很有可能有助于持續經營/破產損失吸收能力。

美國眾議院以225票對204票投票通過《降低能源成本法案》。據悉，這項立法是共和黨的首要立法優先事項，目前眾議院已將該法案提交給參議院等待審議。《降低能源成本法案》旨在促進化石燃料的生產和出口，以及提振美國國內採礦業。

即市走勢︰

【00：47】標普預計2023年主權債務發行將呈上升趨勢，比2019年水平高出40%。就第二季度全球信貸狀況而言，銀行業壓力加劇，整體融資條件收緊，但影響相對緩和、受控。

【00：47】紐約黃金期貨上試2000美元整數位心理關口上方，漲約0.8%。

【00：21】惠譽：預計在2023年上半年將發布實施最終巴塞爾III規則的擬議規則通知

【23：35】歐股收市上升， 德國DAX 30指數收漲1.3%，法國股指收漲1.1%，英國股指收漲0.7%。泛歐STOXX 600指數升1%

【23：10】紐約期油漲超2.00%，現報74.26美元/桶；布蘭特原油現漲1.47%，報79.25美元/桶。

【21：45】道指升150點、納指升0.7%，京東美股升幅擴大至8%

【18：00】【字節跳動】美國若禁止TikTok、用戶如何消磨「530億小時」？ 大摩分析誰成最大贏家

【17：30】【銀行危機】黑石蘇利民：iPhone＋社交平台促成銀行短時間崩塌

【16：30】【賈躍亭投資】法拉第未來盤前抽升25% 正生產FF 91 Futurist豪華電動車 料4月開始在美國交付

【16：00】【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.25厘

【15：19】【中港市場】郭樹清會見渣打CEO溫拓思 談及渣打在華經營發展等議題

【14：35】銀行倒閉風波減緩 中國重申持續開放

【12：53】道指期貨升5點，報32908點，標指期貨升1點，報4058點，納指期貨跌6點，報12958點。

【12：10】【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議 可直接使用本幣貿易、不以美元作中介

【11：24】【先買後付】新加坡初創Atome退出香港市場 3月31日交易大限

【10：55】【Disney重組】迪士尼裁減逾300名中國串流媒體服務員工 撤銷元宇宙部門、解僱Marvel董事長

【10：25】【AAPL】蘋果6月5至9日舉行WWDC 混合實境MR頭盔料成焦點

【10：13】【美股焦點】Google重組虛擬助理部門 專注Bard AI技術

【09：44】【銀行危機】對沖基金Bill Ackman：FDIC應將銀行存款保障提高至25萬美元 銀行業對信心相當敏感

【09：18】【美國加息】鮑威爾指今年或再加息一次 利率期貨反映市場預期不再加息

====以下為3月29日美股市況====

市場避險情緒續降，美股尾市漲幅擴大至逾300點，科技股漲幅領先， 地區性銀行股攀升，美債息回落推動股指反彈。美國聯邦存款保險銀行（FDIC）正考慮要求大型銀行提供更多資金，以填補其230億美元的資金缺口， 美國大型銀行股回吐部分漲幅， 道指成份股摩根大通（美：JPM）股價一度轉跌，收市小幅上升。

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本港時間今晨4時， 道指升323點或1%，收報32717點， 即市最多曾升333點；標指升56點或1.4%，收報4027點； 納指升210點或1.8%，收報11926點。

蘋果公司（Apple Inc）周三宣布，其年度開發者大會WWDC將於6月5日展開，持續到6月9日結束。據報蘋果可能在會上展示虛擬和增強現實AR/VR頭盔。紐約尾市， 蘋果股價高收約2%。Meta、亞馬遜、Netflix亦升1.9%至3%。

瑞銀重召前CEO重整旗鼓，刺激銀行股再升，瑞銀美股價升逾4%。

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環球銀行業憂慮暫時紓緩，聯儲局內部監督機構已啟動對矽谷銀行（SVB）倒閉事件的調查，與此前聯儲局副主席巴爾主導的調查有別。由聯儲局督察長負責的調查已於本月14日開始，將對華盛頓的聯儲局理事會以及舊金山聯邦儲備銀行相關監管人員在矽谷銀行監管方面的工作進行評估，並將適時提出建議。督察長計畫在六個月內完成這項調查。

巴爾表示，目前工作人員正在與矽谷銀行合作，盡可能多地向貼現窗口提供抵押。他稱，2022年夏季，矽谷銀行的流動性評級是令人滿意的。此次事件中，銀行管理層、監管者和監管系統都是失敗的。

巴爾稱，解決銀行問題是銀行管理層的責任，但他們沒有做到。矽谷銀行的問題直到今年2月中旬才上升到美聯儲董事會討論的層面。

另一方面，日本新任副行長內田真一今日在國會表示，日本央行不會提前公布調整收益率曲線政策，下月離任的行長黑田東彥堅持寬鬆政策利大於弊，日圓滙價走弱，每美元兌日圓132.83，每百日圓兌港元5.91算。美滙指數靠穩，暫報102.68， 升0.2%。

加拿大央行副行長Gravelle表示，一旦金融體系陷困境， 將會適時支援， 包括提供充足的額外流動性，避免系統出現嚴重的骨牌效應。Gravelle指現在談論利率正常化還為時過早， 央行量化緊縮（QT）可能會在2024年後期或2025年上半年結束。央行預計儲備金門檻在200億至600億加元。

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即市走勢︰

【03：56】摩根大通：如果阿里巴巴拆分，其股價可能會上漲超過100%。

【03：42】美元日元圓漲幅達1.5%，報132.853。

【03：31】英國央行官員Mann：信貸狀況是做出利率決定時參考的基準之一。英央行每時每刻都在關注信貸狀況。通脹預期的回落將允許央行放緩加息步伐。英國信貸狀況已開始趨於寬鬆。然而， 隨著整體通脹放緩但核心通脹依然持續，將CPI降至2%具有挑戰性。

【03：05】美股大型銀行股升幅收窄，巴克萊（美：BCS）漲幅收窄至3.2%，花旗集團（美：C）、富國銀行（美：WFC）、美國銀行（美：BAC）漲幅收窄至約1%。

【03：05】美股費城銀行指數回吐日內早先漲幅，因FDIC要求大銀行增加出資填補資金缺額。摩根大通（美：JPM）股價轉跌。

【03：03】美國聯邦存款保險銀行（FDIC）正考慮要求大型銀行提供更多資金，以填補其230億美元的資金缺口。

【02：34】紐約5月原油期貨收跌0.23美元，跌幅0.31%，報72.97美元。

【02：28】穆迪：美國銀行信貸仍然很緊俏，並將進一步收緊，從而導致經濟增長放緩。該行基本預期仍然是2023年美國經濟衰退將是溫和的。

【02：16】美聯儲局副主席巴爾：美聯儲存在重大監管失誤。

【01：56】布蘭特期油跌幅達1.0%，報77.32美元。紐約期油跌幅達0.5%，報72.78美元。

【01：48】紐約4月黃金期貨收跌0.33%，報1966.90美元。6月黃金期貨收跌0.29%，報1984.50美元。

【01：45】美股存儲芯片股走強，英特爾（美：INTC）、美光科技（美：MU）漲超7%，西部數據（美：WDC）、希捷科技（美：STX）、邁威爾科技（美：MRVL）漲超4%。

【01：15】標普：預計到2023年底，美國投機級企業債違約率將翻倍至4.0%

【01：11】市場消息：微軟（美：MSFT）為旗下搜索引擎必應（Bing）打補丁，該軟件的漏洞允許偷窺用戶信息。

【01：01】市場消息：蘋果（美：AAPL）將於6月5日至9日舉行2023全球開發者大會（WWDC）。科技記者Mark Gurman稱，除了iOS17和watchOS10之外，蘋果的目標是首次發佈其首款混合現實設備。

【00：41】美國零售聯合會首席經濟學家：盡管現在還為時過早，無法確定銀行業動盪的全部影響，但2023年第一季度消費支出看起來相當不錯。

【00：41】英特爾表示，其面向數據中心客戶的首個專注於能源效率的Sierra Forest芯片，將於明年上半年交付。英特爾數據中心和AI集團負責人Sandra Rivera表示，第五代至強處理器Emerald Rapids有望在今年底交付，而客戶正在測試的下一代Granite Rapids將在Sierra Forest發布後於明年交付，此外，下一個高能效芯片Clearwater Forest將於2025年投入市場。

Rivera稱，英特爾還在致力構建英特爾開發者云，供AI開發者訓練和運行新模型，同時稱AI初創公司Hugging Face和Stable Diffusion已在使用英特爾芯片。

【00：20】金山雲ADR（美：KC）曾漲近22.46%，刷新2022年3月以來即市高位7.47美元，最新業績顯示，公司預計一季度總體營收將介於18.5億-20.5億元人民幣，分析師預期19.9億元。四季度營收21.3億元人民幣，也好於預期的20.8億元。

【00：08】穆迪：確認第一公民銀行股份（美：FCNCA）的評級（銀行存款評級為A2），將其前景展望改為負面，因其收購矽谷銀行過渡銀行。

【00：01】穆迪分析首席經濟學家Zandi：美國到2023年8月中旬， 恐怕會耗盡財政部針對債務上限問題的非常規措施。

【23：53】迪士尼（美：DIS）解僱漫威娛樂董事長Isaac Perlmutter， 作為削減成本行動的一部分。據悉， 漫威娛樂將被併入更大的迪士尼業務部門。

【23：52】美股新能源車股走高，小鵬汽車（美：XPEV）漲10%，Rivian（美：RIVN）漲8%，蔚來汽車（美：NIO）漲5%，通用汽車（美：GM）漲3%。

【23：50】據The Hollywood Reporter，華納音樂集團將裁員270人，約佔其全球員工總數的4%。

【23：30】歐股主要指數收市造好，德國DAX指數漲1.2%，英國富時100指數漲1.1%，法國CAC40指數漲1.4%，泛歐STOXX 600指數升1.3%

【22：25】美股開市後反覆靠穩，道指續升206點，納指升1.3%。

【21：30】美股周三開市向上，道指升210點，納指升152點或1.3%。

【20：23】【業績｜中概股】金山雲去年經調整虧損20億人幣

【20：03】【美國經濟數據】美國上周30年定息按揭利率回落至6.45厘

【18：15】美股盤前升幅擴大，道指期貨升244點，納指期貨升0.9%

【17：20】【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位 香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？

【17：15】【AI取代人類】憂AI發展太快？ 馬斯克、蘋果聯合創始人等千人簽公開信 呼籲暫停大型AI實驗

【14：23】【Binance】幣安近7日走資額逾164億港元 幣安趙長鵬遭美國提控後加速

【13：36】【瑞信危機】瑞銀收購瑞信不足兩周突然換帥 舊CEO Ermotti回巢

【12：32】道指期貨升120點，報32708點，標指期貨升17點，報4019點，納指期貨升46點或0.4%，報12779點。

【09：14】【AAPL】蘋果在美國推「Apple Pay Later」先買後付服務

【08：55】【FTX爆煲】薯條哥被加控賄賂中國官員 行賄4000萬美元換賬戶解凍

【08：03】【裁員潮｜LCID】Lucid計劃裁減18%員工 股價挫逾7%

====以下為3月28日美股市況====

美國數據顯示樓市及消費數據轉熱，FHFA房價指數按月升0.2%，較市場預期跌0.3%優勝。1月S&P/CS20座大城市房價指數按年升2.55%，好於預期2.5%。另外，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國3月消費者信心指數為104.2，市場預期為101；前值修訂為103.4。均反映聯儲局放緩加息步伐後，樓價及消費隨即上升，助長美國加息預期。

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美債收益率攀升，2年期債息重新升至4厘以上，10年期美債息升至3.57厘，熱門科技股受壓。

市場對於5月份加息與否仍然存在分歧，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時市場預期5月份維持利率不變的機率為54.7%，加息0.25厘的機率為45.3%。

本港時間今晨4時， 道指收市跌37點或0.1%，收報32394點，早段曾升118點，之後一度跌136點；納指跌52點或0.4%，收報11716點，跌幅較早段1.1%收窄； 標指跌6點，收報3971點。

納指成分股電動汽車生產商Lucid Group宣布裁員大約1300人，佔員工總數約18%，股價跌逾7%，「特斯拉勁敵」Rivian、格芯等至多跌2.5%，谷歌A跌1.4%，特斯拉跌1.3%。

美國眾議院議長麥卡錫周二致函總統拜登，要求就提高美國債務上限問題展開談判，並概述了眾議院共和黨人希望附加的開支削減和監管改革，市場一直關心債務上限問題進度，現時由在野的共和黨人主動提議談判，無疑會是利好消息。

Lazard金融諮詢業務CEO、美國行政管理和預算局（OMB）和國會預算辦公室（CBO）前主任Peter Orszag表示，美國國會正在抓緊時間提高債務上限，CBO預計美國政府可能在7月至9月發生債務違約。共和黨人堅持認為，提高債務上限必須包括削減開支。與此同時，民主黨人則表示，應無條件提高債務上限。Orszag稱，推遲達成協議可能會給市場增加不確定性。

阿里巴巴（美：BABA）重組，消息刺激美股股價開市急升，收市升逾14%。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）表示，由於銀行業危機，最近幾周金融壓力有所增加，但可以通過監管政策而非利率來控制。

2025年聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票委員，有聯儲局「大鷹派」之稱的布拉德在文章中表示， 利率工具針對的是通脹，並非用來解決銀行壓力。持續適當的宏觀審慎政策可以遏制當前環境下的金融壓力，而適當的貨幣政策可繼續給通脹帶來下行壓力。在最近銀行倒閉和動盪發生後，金融壓力一直在上升，宏觀審慎的政策反應恰當且迅速。

布拉德指， 為了限制對宏觀經濟的損害，監管機構已經使用了為應對2007-09年金融危機而開發或首次使用的一些工具，並準備在必要時採取額外行動。

聯儲局考慮強化銀行監管法規，以阻止類似矽谷銀行（SVB）倒閉事件重演。儲局負責銀行監管事務的副主席巴爾（Michael Barr）出席參議院銀行委員會聽證會時稱，局方早於2021年秋天已向矽谷銀行發出警告，表示其經營狀況出現問題，要求對方管理層作出改善，但涉事管理層置若罔聞。鑑於矽銀倒閉，聯儲局正審視監管條例是否有需要作出改變，加強銀行監管力度。

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即市走勢︰

【04：01】據道瓊斯新聞，第一共和銀行高管James Marchetti和Caleb Porter離職。

【04：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲3.5%，成分股阿里巴巴漲14%領跑，籮筐技術漲超13%，理想汽車漲超6%。

【03：47】美元兌加元跌破1.36，刷新3月6日以來新低，跌0.48%。

【03：32】英國財政部經濟事務秘書John Glen表示， 目前不擔憂瑞銀與瑞信交易的執行情況，將與監管機構密切合作進行監督。

【02：54】標普確認第一公民銀行評級為BBB，維持負面的前景展望。標普稱，前景展望表明，存在與第一公民銀行收購矽谷過橋銀行相關的諸多風險，且該公司資產質量或融資比率，可能比之前所假設的更加疲軟。

【02：52】西方石油公司（美：OXY）曾漲4.5%，刷新3月9日以來即市高位至62.35美元，最新監管檔案顯示，巴菲特旗下巴郡今年已經三次增持該公司股票。

【02：35】紐約5月期油收漲0.39美元，漲幅0.53%，報73.20美元。

【02：09】美股阿里巴巴盤中漲15%，現報99.21美元， 創約1個月即市新高， 該公司早前宣佈將重組為六個主要業務部門，或獨立上市。

【01：52】市場消息：電動汽車生產商Lucid Group（美：LCID）計劃裁減約18%員工。公司股價走低，跌逾6%

【01：01】彭博社消息， 歐盟同意谷歌收購克羅地亞數學學習應用程序PhotoMath的交易，認為不存在反壟斷問題。

【00：56】美國參議院成員就銀行業倒閉問題致函總審計長， 要求審查美國聯邦存款保險公司（FDIC）和聯儲局的監管實踐。

【00：49】根據美國諮詢公司蓋洛普一項民調顯示，美國總統拜登的支持率自2月以來再度下滑2%，在3月1日至23日之間接受民調的參與者中，只有40%美國人支持拜登的工作。此外，拜登在經濟和外交政策等關鍵問題上的支持率也有所下降。

【00：03】歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：歐盟銀行業的形勢是穩定的，銀行已經做好抵禦衝擊的準備。

【23：55】美國金融穩定委員會成員表示，將保持警覺，並隨時準備採取政策措施，以維持全球金融體系的彈性。

【23：50】歐股收市，德股升0.1%， 法股升0.1%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：48】紐約期油漲逾1.2%，刷新即市高位至73.73美元，逼近3月14日頂部74.89美元。布蘭特期油漲幅達1%，報78.56美元。

【23：43】微軟宣布，將通過推出Microsoft Security Copilot將下一代人工智能引入網絡安全。Security Copilot將不斷學習和改進，提供對最先進的OpenAI模型的持續訪問，以支持要求苛刻的安全任務和應用程序。

【23：18】市場消息：美國法官批准FTX創始人SBF經修改後的保釋條件。

【18：30】【美國加息】貝萊德：銀行業重創不影響聯儲局抗通脹 料年內不會減息

【18：10】美債息回升至3.55厘，美股盤前個別發展，道指期貨升14點，納指期貨跌0.2%。

【18：00】【阿里巴巴重組】馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市 ADR盤前升逾半成

【12：20】道指期貨升50點，報32681點，標指期貨升6點，報4013點，納指期貨升19點或0.1%，報12808點。

【11：43】【股神巴菲特】巴郡再增持近370萬股西方石油 持股佔比升至23.6%

【11：20】【Disney】迪士尼開始裁員、目標裁減7000人 涉及所有部門包括主題公園

【08：44】【加密貨幣】幣安及CEO趙長鵬涉嫌違反監管規定 遭美國商品期貨交易委員會起訴

【07：21】【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB 拆解「特價」買SVB真相 FDIC罕有5厘息支援交易

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

====以下為3月27日美股市況====

美國銀行業危機緩和，帶動道指早段最多升305點， 午市升幅略收窄 ； 第一公民銀行股價升54%。截至今晨4時（即收市），道指升194點，報32432點；標指升6點，報3977點；納指跌55點或0.47%，報11768點。美銀及花旗分別漲5%及3.9%，歐股收市升1.1%，德銀彈逾6%。

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市場對銀行危機憂慮降溫，資金流出債市，美國10年期國債息率上升，最新報3.543厘，升0.165厘。美滙指數跌0.25%，報102.86。

第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）同意收購被監管機構接管的矽谷銀行。美國聯邦存款保險公司（FDIC）聲明指，第一公民銀行簽署協議，收購矽谷銀行的所有存款和貸款。交易包含以165億美元的折扣價購買矽谷銀行價值約720億美元的資產。消息公布後，第一公民銀行開市後持續飆升。

消息指，美國當局正在考慮擴大銀行業緊急貸款工具，從而給第一共和銀行（美：FRC）更多時間來鞏固資產負債表。第一共和銀行開市後曾急升超過25%，即市高位升逾32%， 現時仍升逾12%。

加密貨幣交易所幣安（Binance）和其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao），遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

趙長鵬在個人社交平台發表單一數字的帖子「4」，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD， fake news， attacks， etc.，即「忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊」等，回應事件。幣安幣（Binance Coin）一度跌7.2%，美國加密貨幣交易所Coinbase股價插水7.8%。

美國3月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-15.7，預期-10，前值-13.5。

歐洲央行管委、西班牙央行行長德科斯表示，歐洲央行將考慮新的經濟和金融數據，以及核心通脹的演變情況，來確定未來的利率路徑，包括最近在金融市場中經歷的風險。

本周焦點方面，將會是周五公布的歐美通脹數據。當中，美國為儲局視作通脹指標的2月PCE物價指數，料按年回落至5.1%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國周五公布2月PCE數據 歐元區3月CPI料按月升幅擴大（附數據表）

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即市走勢︰

【01：58】美、布兩油持續走高，紐約期油漲5%，現報72.68美元。布蘭特原油漲4.37%，報78.17美元。

【01：54】美國聯邦存款保險公司（FDIC）調查矽谷銀行和簽名銀行倒閉事件中管理層的行為。

【01：41】紐約4月黃金期貨收跌1.51%，報1953.80美元。 6月黃金期貨收跌1.97%，報1962.20美元。

【01：10】紐約期油漲幅擴大至4%，刷新日高至72.10美元上方，逼近3月15日頂部72.53美元。布蘭特期油也漲約3.7%，刷新3月15日以來高位至77.34美元。

【01：05】美國兩年期國債收益率漲至4厘上方，在兩年期美債拍賣結果出爐後上揚6個基點，刷新日高至4.01厘，整體漲幅擴大至超過24個基點。

【00：35】利率互換市場再次顯示，美聯儲局5月份加息的可能性超過不加息的可能性。

【00：33】瑞銀（UBS.N）CEO：瑞士信貸（美：CS）的財富管理和資產管理業務，與瑞銀的業務高度互補。

【00：28】紐約期油漲幅達3.5%，報71.69美元。布蘭特期油漲幅達3%，報76.87美元。

【00：25】標普：美國經濟前景迄今表現出韌性，但下行風險上升。

【00：05】迪士尼（美：DIS）啟動第一輪7000人裁員行動，力度符合預期，這是迪士尼三輪裁員計劃的第一步， 股價升約0.8%

【23：55】高盛認為，美國在未來12個月內出現衰退的機率為35%，高於之前的25%。

【23：45】歐股普遍上升，德國DAX指數漲1.1%，英國富時100指數漲0.9%，法國CAC40指數漲0.9%，泛歐STOXX 600指數升1%。

【23：34】加密貨幣交易所幣安（Binance）和其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao），遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

被美CFTC起訴後，趙長鵬在個人社交平台一字推：4，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD， fake news， attacks， etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等，回應事件。

消息傳出後，加密貨幣和走低，比特幣跌超3%至即市低位，美股加密貨幣交易所Coinbase跌近9%。

【22：20】第一公民銀行高開後仍升逾4成，美債息升穿3.5厘，道指升勢持續，暫升220點，納指升0.4%。

【21：30】道指高開超過200點，但美債息回升，納指僅升不足0.5%。

【19：20】第一公民銀行入主SVB，股價盤前升超過2成，第一共和銀行盤前亦升近3成，道指期貨升214點，納指期貨升0.5%。

【12：24】道指期貨升144點，報32578點，標指期貨升20點，報4021點，納指期貨升53點或0.4%，報12943點。

【10：37】【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加 呼籲各國應保持警惕

【10：29】【瑞信危機】瑞士金融監管機構：瑞信或面臨紀律處分 炮轟存在文化問題、內部缺乏問責

【09：58】【銀行危機】施羅德：歐洲央行對銀行的監管較嚴格、不會重演雷曼危機 基金趁低吸AT1債券

【09：41】【Twitter】Twitter最新估值跌至200億美元 不及馬斯克去年收購時一半

【08：57】【儲局官員】「新鷹王」態度有變？ 卡什卡利︰銀行業壓力加大衰退風險、現時為利率會議作預測仍過早

【08：38】【SVB】第一公民銀行據報接近達成收購矽谷銀行

【07：30】【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【美股收市】道指倒升132點 耶倫緊急會議僅聲明銀行系統穩健（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩