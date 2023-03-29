【美股期貨】道指期貨升244點　納指期貨升0.9%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

環球銀行業憂慮暫時紓緩，聯儲局內部監督機構已啟動對矽谷銀行（SVB）倒閉事件的調查，與此前聯儲局副主席巴爾主導的調查有別。由聯儲局督察長負責的調查已於本月14日開始，將對華盛頓的聯儲局理事會以及舊金山聯邦儲備銀行相關監管人員在矽谷銀行監管方面的工作進行評估，並將適時提出建議。督察長計畫在六個月內完成這項調查。

另一方面，日本新任副行長內田真一今日在國會表示，日本央行不會提前公布調整收益率曲線政策，下月離任的行長黑田東彥堅持寬鬆政策利大於弊，日圓滙價走弱，每美元兌日圓131.7，兌港元5.96算。美滙指數靠穩，暫報102.42。

美股期貨周三盤前向上，其中道指期貨升244點，納指期貨升109點或0.9%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率、2月未完成交易房屋。另外，德國將會公布4月Gfk消費者景氣指數。

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即市走勢︰

【18：15】美股盤前升幅擴大，道指期貨升244點，納指期貨升0.9%

【12：32】道指期貨升120點，報32708點，標指期貨升17點，報4019點，納指期貨升46點或0.4%，報12779點。

【09：14】【AAPL】蘋果在美國推「Apple Pay Later」先買後付服務

【08：55】【FTX爆煲】薯條哥被加控賄賂中國官員 行賄4000萬美元換賬戶解凍

【08：03】【裁員潮｜LCID】Lucid計劃裁減18%員工 股價挫逾7%

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

====以下為3月28日美股市況====

美國數據顯示樓市及消費數據轉熱，FHFA房價指數按月升0.2%，較市場預期跌0.3%優勝。1月S&P/CS20座大城市房價指數按年升2.55%，好於預期2.5%。另外，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國3月消費者信心指數為104.2，市場預期為101；前值修訂為103.4。均反映聯儲局放緩加息步伐後，樓價及消費隨即上升，助長美國加息預期。

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美債收益率攀升，2年期債息重新升至4厘以上，10年期美債息升至3.57厘，熱門科技股受壓。

市場對於5月份加息與否仍然存在分歧，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時市場預期5月份維持利率不變的機率為54.7%，加息0.25厘的機率為45.3%。

本港時間今晨4時， 道指收市跌37點或0.1%，收報32394點，早段曾升118點，之後一度跌136點；納指跌52點或0.4%，收報11716點，跌幅較早段1.1%收窄； 標指跌6點，收報3971點。

納指成分股電動汽車生產商Lucid Group宣布裁員大約1300人，佔員工總數約18%，股價跌逾7%，「特斯拉勁敵」Rivian、格芯等至多跌2.5%，谷歌A跌1.4%，特斯拉跌1.3%。

美國眾議院議長麥卡錫周二致函總統拜登，要求就提高美國債務上限問題展開談判，並概述了眾議院共和黨人希望附加的開支削減和監管改革，市場一直關心債務上限問題進度，現時由在野的共和黨人主動提議談判，無疑會是利好消息。

Lazard金融諮詢業務CEO、美國行政管理和預算局（OMB）和國會預算辦公室（CBO）前主任Peter Orszag表示，美國國會正在抓緊時間提高債務上限，CBO預計美國政府可能在7月至9月發生債務違約。共和黨人堅持認為，提高債務上限必須包括削減開支。與此同時，民主黨人則表示，應無條件提高債務上限。Orszag稱，推遲達成協議可能會給市場增加不確定性。

阿里巴巴（美：BABA）重組，消息刺激美股股價開市急升，收市升逾14%。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）表示，由於銀行業危機，最近幾周金融壓力有所增加，但可以通過監管政策而非利率來控制。

2025年聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票委員，有聯儲局「大鷹派」之稱的布拉德在文章中表示， 利率工具針對的是通脹，並非用來解決銀行壓力。持續適當的宏觀審慎政策可以遏制當前環境下的金融壓力，而適當的貨幣政策可繼續給通脹帶來下行壓力。在最近銀行倒閉和動盪發生後，金融壓力一直在上升，宏觀審慎的政策反應恰當且迅速。

布拉德指， 為了限制對宏觀經濟的損害，監管機構已經使用了為應對2007-09年金融危機而開發或首次使用的一些工具，並準備在必要時採取額外行動。

聯儲局考慮強化銀行監管法規，以阻止類似矽谷銀行（SVB）倒閉事件重演。儲局負責銀行監管事務的副主席巴爾（Michael Barr）出席參議院銀行委員會聽證會時稱，局方早於2021年秋天已向矽谷銀行發出警告，表示其經營狀況出現問題，要求對方管理層作出改善，但涉事管理層置若罔聞。鑑於矽銀倒閉，聯儲局正審視監管條例是否有需要作出改變，加強銀行監管力度。

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即市走勢︰

【04：01】據道瓊斯新聞，第一共和銀行高管James Marchetti和Caleb Porter離職。

【04：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲3.5%，成分股阿里巴巴漲14%領跑，籮筐技術漲超13%，理想汽車漲超6%。

【03：47】美元兌加元跌破1.36，刷新3月6日以來新低，跌0.48%。

【03：32】英國財政部經濟事務秘書John Glen表示， 目前不擔憂瑞銀與瑞信交易的執行情況，將與監管機構密切合作進行監督。

【02：54】標普確認第一公民銀行評級為BBB，維持負面的前景展望。標普稱，前景展望表明，存在與第一公民銀行收購矽谷過橋銀行相關的諸多風險，且該公司資產質量或融資比率，可能比之前所假設的更加疲軟。

【02：52】西方石油公司（美：OXY）曾漲4.5%，刷新3月9日以來即市高位至62.35美元，最新監管檔案顯示，巴菲特旗下巴郡今年已經三次增持該公司股票。

【02：35】紐約5月期油收漲0.39美元，漲幅0.53%，報73.20美元。

【02：09】美股阿里巴巴盤中漲15%，現報99.21美元， 創約1個月即市新高， 該公司早前宣佈將重組為六個主要業務部門，或獨立上市。

【01：52】市場消息：電動汽車生產商Lucid Group（美：LCID）計劃裁減約18%員工。公司股價走低，跌逾6%

【01：01】彭博社消息， 歐盟同意谷歌收購克羅地亞數學學習應用程序PhotoMath的交易，認為不存在反壟斷問題。

【00：56】美國參議院成員就銀行業倒閉問題致函總審計長， 要求審查美國聯邦存款保險公司（FDIC）和聯儲局的監管實踐。

【00：49】根據美國諮詢公司蓋洛普一項民調顯示，美國總統拜登的支持率自2月以來再度下滑2%，在3月1日至23日之間接受民調的參與者中，只有40%美國人支持拜登的工作。此外，拜登在經濟和外交政策等關鍵問題上的支持率也有所下降。

【00：03】歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：歐盟銀行業的形勢是穩定的，銀行已經做好抵禦衝擊的準備。

【23：55】美國金融穩定委員會成員表示，將保持警覺，並隨時準備採取政策措施，以維持全球金融體系的彈性。

【23：50】歐股收市，德股升0.1%， 法股升0.1%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：48】紐約期油漲逾1.2%，刷新即市高位至73.73美元，逼近3月14日頂部74.89美元。布蘭特期油漲幅達1%，報78.56美元。

【23：43】微軟宣布，將通過推出Microsoft Security Copilot將下一代人工智能引入網絡安全。Security Copilot將不斷學習和改進，提供對最先進的OpenAI模型的持續訪問，以支持要求苛刻的安全任務和應用程序。

【23：18】市場消息：美國法官批准FTX創始人SBF經修改後的保釋條件。

【18：30】【美國加息】貝萊德：銀行業重創不影響聯儲局抗通脹 料年內不會減息

【18：10】美債息回升至3.55厘，美股盤前個別發展，道指期貨升14點，納指期貨跌0.2%。

【18：00】【阿里巴巴重組】馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市 ADR盤前升逾半成

【12：20】道指期貨升50點，報32681點，標指期貨升6點，報4013點，納指期貨升19點或0.1%，報12808點。

【11：43】【股神巴菲特】巴郡再增持近370萬股西方石油 持股佔比升至23.6%

【11：20】【Disney】迪士尼開始裁員、目標裁減7000人 涉及所有部門包括主題公園

【08：44】【加密貨幣】幣安及CEO趙長鵬涉嫌違反監管規定 遭美國商品期貨交易委員會起訴

【07：21】【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB 拆解「特價」買SVB真相 FDIC罕有5厘息支援交易

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

====以下為3月27日美股市況====

美國銀行業危機緩和，帶動道指早段最多升305點， 午市升幅略收窄 ； 第一公民銀行股價升54%。截至今晨4時（即收市），道指升194點，報32432點；標指升6點，報3977點；納指跌55點或0.47%，報11768點。美銀及花旗分別漲5%及3.9%，歐股收市升1.1%，德銀彈逾6%。

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市場對銀行危機憂慮降溫，資金流出債市，美國10年期國債息率上升，最新報3.543厘，升0.165厘。美滙指數跌0.25%，報102.86。

第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）同意收購被監管機構接管的矽谷銀行。美國聯邦存款保險公司（FDIC）聲明指，第一公民銀行簽署協議，收購矽谷銀行的所有存款和貸款。交易包含以165億美元的折扣價購買矽谷銀行價值約720億美元的資產。消息公布後，第一公民銀行開市後持續飆升。

消息指，美國當局正在考慮擴大銀行業緊急貸款工具，從而給第一共和銀行（美：FRC）更多時間來鞏固資產負債表。第一共和銀行開市後曾急升超過25%，即市高位升逾32%， 現時仍升逾12%。

加密貨幣交易所幣安（Binance）和其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao），遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

趙長鵬在個人社交平台發表單一數字的帖子「4」，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD， fake news， attacks， etc.，即「忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊」等，回應事件。幣安幣（Binance Coin）一度跌7.2%，美國加密貨幣交易所Coinbase股價插水7.8%。

美國3月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-15.7，預期-10，前值-13.5。

歐洲央行管委、西班牙央行行長德科斯表示，歐洲央行將考慮新的經濟和金融數據，以及核心通脹的演變情況，來確定未來的利率路徑，包括最近在金融市場中經歷的風險。

本周焦點方面，將會是周五公布的歐美通脹數據。當中，美國為儲局視作通脹指標的2月PCE物價指數，料按年回落至5.1%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國周五公布2月PCE數據 歐元區3月CPI料按月升幅擴大（附數據表）

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即市走勢︰

【01：58】美、布兩油持續走高，紐約期油漲5%，現報72.68美元。布蘭特原油漲4.37%，報78.17美元。

【01：54】美國聯邦存款保險公司（FDIC）調查矽谷銀行和簽名銀行倒閉事件中管理層的行為。

【01：41】紐約4月黃金期貨收跌1.51%，報1953.80美元。 6月黃金期貨收跌1.97%，報1962.20美元。

【01：10】紐約期油漲幅擴大至4%，刷新日高至72.10美元上方，逼近3月15日頂部72.53美元。布蘭特期油也漲約3.7%，刷新3月15日以來高位至77.34美元。

【01：05】美國兩年期國債收益率漲至4厘上方，在兩年期美債拍賣結果出爐後上揚6個基點，刷新日高至4.01厘，整體漲幅擴大至超過24個基點。

【00：35】利率互換市場再次顯示，美聯儲局5月份加息的可能性超過不加息的可能性。

【00：33】瑞銀（UBS.N）CEO：瑞士信貸（美：CS）的財富管理和資產管理業務，與瑞銀的業務高度互補。

【00：28】紐約期油漲幅達3.5%，報71.69美元。布蘭特期油漲幅達3%，報76.87美元。

【00：25】標普：美國經濟前景迄今表現出韌性，但下行風險上升。

【00：05】迪士尼（美：DIS）啟動第一輪7000人裁員行動，力度符合預期，這是迪士尼三輪裁員計劃的第一步， 股價升約0.8%

【23：55】高盛認為，美國在未來12個月內出現衰退的機率為35%，高於之前的25%。

【23：45】歐股普遍上升，德國DAX指數漲1.1%，英國富時100指數漲0.9%，法國CAC40指數漲0.9%，泛歐STOXX 600指數升1%。

【23：34】加密貨幣交易所幣安（Binance）和其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao），遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

被美CFTC起訴後，趙長鵬在個人社交平台一字推：4，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD， fake news， attacks， etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等，回應事件。

消息傳出後，加密貨幣和走低，比特幣跌超3%至即市低位，美股加密貨幣交易所Coinbase跌近9%。

【22：20】第一公民銀行高開後仍升逾4成，美債息升穿3.5厘，道指升勢持續，暫升220點，納指升0.4%。

【21：30】道指高開超過200點，但美債息回升，納指僅升不足0.5%。

【19：20】第一公民銀行入主SVB，股價盤前升超過2成，第一共和銀行盤前亦升近3成，道指期貨升214點，納指期貨升0.5%。

【12：24】道指期貨升144點，報32578點，標指期貨升20點，報4021點，納指期貨升53點或0.4%，報12943點。

【10：37】【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加 呼籲各國應保持警惕

【10：29】【瑞信危機】瑞士金融監管機構：瑞信或面臨紀律處分 炮轟存在文化問題、內部缺乏問責

【09：58】【銀行危機】施羅德：歐洲央行對銀行的監管較嚴格、不會重演雷曼危機 基金趁低吸AT1債券

【09：41】【Twitter】Twitter最新估值跌至200億美元 不及馬斯克去年收購時一半

【08：57】【儲局官員】「新鷹王」態度有變？ 卡什卡利︰銀行業壓力加大衰退風險、現時為利率會議作預測仍過早

【08：38】【SVB】第一公民銀行據報接近達成收購矽谷銀行

【07：30】【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【美股收市】道指倒升132點 耶倫緊急會議僅聲明銀行系統穩健（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩