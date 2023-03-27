【美股期貨】第一公民銀行入主SVB　道指期貨升94點　納指期貨升0.1%　第一共和銀行盤前升逾2成（不斷更新）

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第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）同意收購被監管機構接管的矽谷銀行。美國聯邦存款保險公司（FDIC）聲明指，第一公民銀行簽署協議，收購矽谷銀行的所有存款和貸款。交易包含以165億美元的折扣價購買矽谷銀行價值約720億美元的資產。消息公布後，第一公民銀行盤前抽升超過1成。

消息指，美國當局正在考慮擴大銀行業緊急貸款工具，從而給第一共和銀行（美：FRC）更多時間來鞏固資產負債表。早第一共和銀行盤前曾急升超過25%。

美股期貨周一盤前向上，其中道指期貨升94點，納指期貨升18點或0.1%。美國今日將會公布3月達拉斯聯儲製造企業活動指數。本周焦點方面，將會是周五公布的歐美通脹數據。當中，美國為儲局視作通脹指標的2月PCE物價指數，料按年回落至5.1%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國周五公布2月PCE數據 歐元區3月CPI料按月升幅擴大（附數據表）

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即市走勢︰

【12：24】道指期貨升144點，報32578點，標指期貨升20點，報4021點，納指期貨升53點或0.4%，報12943點。

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【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

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責任編輯︰梁浩碩