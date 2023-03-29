【美股收市】消費及樓市數據壓美股　道指收市跌37點　納指跌0.4%　Lucid裁員股價跌7%（不斷更新）

美國數據顯示樓市及消費數據轉熱，FHFA房價指數按月升0.2%，較市場預期跌0.3%優勝。1月S&P/CS20座大城市房價指數按年升2.55%，好於預期2.5%。另外，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國3月消費者信心指數為104.2，市場預期為101；前值修訂為103.4。均反映聯儲局放緩加息步伐後，樓價及消費隨即上升，助長美國加息預期。

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美債收益率攀升，2年期債息重新升至4厘以上，10年期美債息升至3.57厘，熱門科技股受壓。

市場對於5月份加息與否仍然存在分歧，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時市場預期5月份維持利率不變的機率為54.7%，加息0.25厘的機率為45.3%。

本港時間今晨4時， 道指收市跌37點或0.1%，收報32394點，早段曾升118點，之後一度跌136點；納指跌52點或0.4%，收報11716點，跌幅較早段1.1%收窄； 標指跌6點，收報3971點。

納指成分股電動汽車生產商Lucid Group宣布裁員大約1300人，佔員工總數約18%，股價跌逾7%，「特斯拉勁敵」Rivian、格芯等至多跌2.5%，谷歌A跌1.4%，特斯拉跌1.3%。

美國眾議院議長麥卡錫周二致函總統拜登，要求就提高美國債務上限問題展開談判，並概述了眾議院共和黨人希望附加的開支削減和監管改革，市場一直關心債務上限問題進度，現時由在野的共和黨人主動提議談判，無疑會是利好消息。

Lazard金融諮詢業務CEO、美國行政管理和預算局（OMB）和國會預算辦公室（CBO）前主任Peter Orszag表示，美國國會正在抓緊時間提高債務上限，CBO預計美國政府可能在7月至9月發生債務違約。共和黨人堅持認為，提高債務上限必須包括削減開支。與此同時，民主黨人則表示，應無條件提高債務上限。Orszag稱，推遲達成協議可能會給市場增加不確定性。

阿里巴巴（美：BABA）重組，消息刺激美股股價開市急升，收市升逾14%。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）表示，由於銀行業危機，最近幾周金融壓力有所增加，但可以通過監管政策而非利率來控制。

2025年聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票委員，有聯儲局「大鷹派」之稱的布拉德在文章中表示， 利率工具針對的是通脹，並非用來解決銀行壓力。持續適當的宏觀審慎政策可以遏制當前環境下的金融壓力，而適當的貨幣政策可繼續給通脹帶來下行壓力。在最近銀行倒閉和動盪發生後，金融壓力一直在上升，宏觀審慎的政策反應恰當且迅速。

布拉德指， 為了限制對宏觀經濟的損害，監管機構已經使用了為應對2007-09年金融危機而開發或首次使用的一些工具，並準備在必要時採取額外行動。

聯儲局考慮強化銀行監管法規，以阻止類似矽谷銀行（SVB）倒閉事件重演。儲局負責銀行監管事務的副主席巴爾（Michael Barr）出席參議院銀行委員會聽證會時稱，局方早於2021年秋天已向矽谷銀行發出警告，表示其經營狀況出現問題，要求對方管理層作出改善，但涉事管理層置若罔聞。鑑於矽銀倒閉，聯儲局正審視監管條例是否有需要作出改變，加強銀行監管力度。

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即市走勢︰

【04：01】據道瓊斯新聞，第一共和銀行高管James Marchetti和Caleb Porter離職。

【04：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲3.5%，成分股阿里巴巴漲14%領跑，籮筐技術漲超13%，理想汽車漲超6%。

【03：47】美元兌加元跌破1.36，刷新3月6日以來新低，跌0.48%。

【03：32】英國財政部經濟事務秘書John Glen表示， 目前不擔憂瑞銀與瑞信交易的執行情況，將與監管機構密切合作進行監督。

【02：54】標普確認第一公民銀行評級為BBB，維持負面的前景展望。標普稱，前景展望表明，存在與第一公民銀行收購矽谷過橋銀行相關的諸多風險，且該公司資產質量或融資比率，可能比之前所假設的更加疲軟。

【02：52】西方石油公司（美：OXY）曾漲4.5%，刷新3月9日以來即市高位至62.35美元，最新監管檔案顯示，巴菲特旗下巴郡今年已經三次增持該公司股票。

【02：35】紐約5月期油收漲0.39美元，漲幅0.53%，報73.20美元。

【02：09】美股阿里巴巴盤中漲15%，現報99.21美元， 創約1個月即市新高， 該公司早前宣佈將重組為六個主要業務部門，或獨立上市。

【01：52】市場消息：電動汽車生產商Lucid Group（美：LCID）計劃裁減約18%員工。公司股價走低，跌逾6%

【01：01】彭博社消息， 歐盟同意谷歌收購克羅地亞數學學習應用程序PhotoMath的交易，認為不存在反壟斷問題。

【00：56】美國參議院成員就銀行業倒閉問題致函總審計長， 要求審查美國聯邦存款保險公司（FDIC）和聯儲局的監管實踐。

【00：49】根據美國諮詢公司蓋洛普一項民調顯示，美國總統拜登的支持率自2月以來再度下滑2%，在3月1日至23日之間接受民調的參與者中，只有40%美國人支持拜登的工作。此外，拜登在經濟和外交政策等關鍵問題上的支持率也有所下降。

【00：03】歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：歐盟銀行業的形勢是穩定的，銀行已經做好抵禦衝擊的準備。

【23：55】美國金融穩定委員會成員表示，將保持警覺，並隨時準備採取政策措施，以維持全球金融體系的彈性。

【23：50】歐股收市，德股升0.1%， 法股升0.1%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：48】紐約期油漲逾1.2%，刷新即市高位至73.73美元，逼近3月14日頂部74.89美元。布蘭特期油漲幅達1%，報78.56美元。

【23：43】微軟宣布，將通過推出Microsoft Security Copilot將下一代人工智能引入網絡安全。Security Copilot將不斷學習和改進，提供對最先進的OpenAI模型的持續訪問，以支持要求苛刻的安全任務和應用程序。

【23：18】市場消息：美國法官批准FTX創始人SBF經修改後的保釋條件。

【18：30】【美國加息】貝萊德：銀行業重創不影響聯儲局抗通脹 料年內不會減息

【18：10】美債息回升至3.55厘，美股盤前個別發展，道指期貨升14點，納指期貨跌0.2%。

【18：00】【阿里巴巴重組】馬雲回杭州即異動、阿里巴巴重組成6個子單位或獨立分拆上市 ADR盤前升逾半成

【12：20】道指期貨升50點，報32681點，標指期貨升6點，報4013點，納指期貨升19點或0.1%，報12808點。

【11：43】【股神巴菲特】巴郡再增持近370萬股西方石油 持股佔比升至23.6%

【11：20】【Disney】迪士尼開始裁員、目標裁減7000人 涉及所有部門包括主題公園

【08：44】【加密貨幣】幣安及CEO趙長鵬涉嫌違反監管規定 遭美國商品期貨交易委員會起訴

【07：21】【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB 拆解「特價」買SVB真相 FDIC罕有5厘息支援交易

====以下為3月27日美股市況====

美國銀行業危機緩和，帶動道指早段最多升305點， 午市升幅略收窄 ； 第一公民銀行股價升54%。截至今晨4時（即收市），道指升194點，報32432點；標指升6點，報3977點；納指跌55點或0.47%，報11768點。美銀及花旗分別漲5%及3.9%，歐股收市升1.1%，德銀彈逾6%。

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市場對銀行危機憂慮降溫，資金流出債市，美國10年期國債息率上升，最新報3.543厘，升0.165厘。美滙指數跌0.25%，報102.86。

第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）同意收購被監管機構接管的矽谷銀行。美國聯邦存款保險公司（FDIC）聲明指，第一公民銀行簽署協議，收購矽谷銀行的所有存款和貸款。交易包含以165億美元的折扣價購買矽谷銀行價值約720億美元的資產。消息公布後，第一公民銀行開市後持續飆升。

消息指，美國當局正在考慮擴大銀行業緊急貸款工具，從而給第一共和銀行（美：FRC）更多時間來鞏固資產負債表。第一共和銀行開市後曾急升超過25%，即市高位升逾32%， 現時仍升逾12%。

加密貨幣交易所幣安（Binance）和其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao），遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

趙長鵬在個人社交平台發表單一數字的帖子「4」，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD， fake news， attacks， etc.，即「忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊」等，回應事件。幣安幣（Binance Coin）一度跌7.2%，美國加密貨幣交易所Coinbase股價插水7.8%。

美國3月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-15.7，預期-10，前值-13.5。

歐洲央行管委、西班牙央行行長德科斯表示，歐洲央行將考慮新的經濟和金融數據，以及核心通脹的演變情況，來確定未來的利率路徑，包括最近在金融市場中經歷的風險。

本周焦點方面，將會是周五公布的歐美通脹數據。當中，美國為儲局視作通脹指標的2月PCE物價指數，料按年回落至5.1%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國周五公布2月PCE數據 歐元區3月CPI料按月升幅擴大（附數據表）

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即市走勢︰

【01：58】美、布兩油持續走高，紐約期油漲5%，現報72.68美元。布蘭特原油漲4.37%，報78.17美元。

【01：54】美國聯邦存款保險公司（FDIC）調查矽谷銀行和簽名銀行倒閉事件中管理層的行為。

【01：41】紐約4月黃金期貨收跌1.51%，報1953.80美元。 6月黃金期貨收跌1.97%，報1962.20美元。

【01：10】紐約期油漲幅擴大至4%，刷新日高至72.10美元上方，逼近3月15日頂部72.53美元。布蘭特期油也漲約3.7%，刷新3月15日以來高位至77.34美元。

【01：05】美國兩年期國債收益率漲至4厘上方，在兩年期美債拍賣結果出爐後上揚6個基點，刷新日高至4.01厘，整體漲幅擴大至超過24個基點。

【00：35】利率互換市場再次顯示，美聯儲局5月份加息的可能性超過不加息的可能性。

【00：33】瑞銀（UBS.N）CEO：瑞士信貸（美：CS）的財富管理和資產管理業務，與瑞銀的業務高度互補。

【00：28】紐約期油漲幅達3.5%，報71.69美元。布蘭特期油漲幅達3%，報76.87美元。

【00：25】標普：美國經濟前景迄今表現出韌性，但下行風險上升。

【00：05】迪士尼（美：DIS）啟動第一輪7000人裁員行動，力度符合預期，這是迪士尼三輪裁員計劃的第一步， 股價升約0.8%

【23：55】高盛認為，美國在未來12個月內出現衰退的機率為35%，高於之前的25%。

【23：45】歐股普遍上升，德國DAX指數漲1.1%，英國富時100指數漲0.9%，法國CAC40指數漲0.9%，泛歐STOXX 600指數升1%。

【23：34】加密貨幣交易所幣安（Binance）和其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao），遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

被美CFTC起訴後，趙長鵬在個人社交平台一字推：4，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD， fake news， attacks， etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等，回應事件。

消息傳出後，加密貨幣和走低，比特幣跌超3%至即市低位，美股加密貨幣交易所Coinbase跌近9%。

【22：20】第一公民銀行高開後仍升逾4成，美債息升穿3.5厘，道指升勢持續，暫升220點，納指升0.4%。

【21：30】道指高開超過200點，但美債息回升，納指僅升不足0.5%。

【19：20】第一公民銀行入主SVB，股價盤前升超過2成，第一共和銀行盤前亦升近3成，道指期貨升214點，納指期貨升0.5%。

【12：24】道指期貨升144點，報32578點，標指期貨升20點，報4021點，納指期貨升53點或0.4%，報12943點。

【10：37】【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加 呼籲各國應保持警惕

【10：29】【瑞信危機】瑞士金融監管機構：瑞信或面臨紀律處分 炮轟存在文化問題、內部缺乏問責

【09：58】【銀行危機】施羅德：歐洲央行對銀行的監管較嚴格、不會重演雷曼危機 基金趁低吸AT1債券

【09：41】【Twitter】Twitter最新估值跌至200億美元 不及馬斯克去年收購時一半

【08：57】【儲局官員】「新鷹王」態度有變？ 卡什卡利︰銀行業壓力加大衰退風險、現時為利率會議作預測仍過早

【08：38】【SVB】第一公民銀行據報接近達成收購矽谷銀行

【07：30】【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【美股收市】道指倒升132點 耶倫緊急會議僅聲明銀行系統穩健（不斷更新）

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩