【美股市況】第一公民銀行升5成　道指漲215點　納指倒跌0.5% 美債息越3.5厘 油價漲逾4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國銀行業危機緩和，帶動道指早段最多升305點或0.9%, 午市升幅略收窄, 納指則倒跌0.5%, 美長債息回升上3.5厘, 美滙偏軟失守103。

第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）同意收購被監管機構接管的矽谷銀行。美國聯邦存款保險公司（FDIC）聲明指，第一公民銀行簽署協議，收購矽谷銀行的所有存款和貸款。交易包含以165億美元的折扣價購買矽谷銀行價值約720億美元的資產。消息公布後，第一公民銀行開市後持續飆升，最多升近52%高見884.4美元，暫報875.12美元，升50%。

消息指，美國當局正在考慮擴大銀行業緊急貸款工具，從而給第一共和銀行（美：FRC）更多時間來鞏固資產負債表。第一共和銀行開市後曾急升超過25%，即市高位升逾32%, 現時仍升逾12%。

市場對銀行危機憂慮降溫，資金流出債市，美國10年期國債息率一度突破3.5厘關，暫報3.48厘。

美股周一開市向好，惟納指高開後升勢未能持續，午市反覆下跌，本港時間今晨1時，道指升215點或0.7%, 報32452點；納指跌62點或0.5%, 報11761點，扭轉此前79點升幅；標指升8點, 報3979點

美10年債息稍回至3.5053厘, 升逾12點子, 即市曾觸及3.5166厘高位。美滙指數暫跌0.2%, 報102.91。

迪士尼(美：DIS)啟動第一輪7000人裁員行動，力度符合預期，為該公司三輪裁員計劃的第一步, 股價早段一度升1.5%, 現仍升0.9%。

加密貨幣交易所幣安(Binance)和其行政總裁趙長鵬(Changpeng Zhao)，遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

被美CFTC起訴後，趙長鵬在個人社交平台一字推：4，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即「忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊」等，回應事件。

美國3月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-15.7，預期-10，前值-13.5。

歐洲央行管委、西班牙央行行長德科斯表示，歐洲央行將考慮新的經濟和金融數據，以及核心通脹的演變情況，來確定未來的利率路徑，包括最近在金融市場中經歷的風險。

本周焦點方面，將會是周五公布的歐美通脹數據。當中，美國為儲局視作通脹指標的2月PCE物價指數，料按年回落至5.1%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國周五公布2月PCE數據 歐元區3月CPI料按月升幅擴大（附數據表）

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即市走勢︰

【01：58】美、布兩油持續走高，紐約期油漲5%，現報72.68美元。布蘭特原油漲4.37%，報78.17美元。

【01：54】美國聯邦存款保險公司（FDIC）調查矽谷銀行和簽名銀行倒閉事件中管理層的行為。

【01：41】紐約4月黃金期貨收跌1.51%，報1953.80美元。 6月黃金期貨收跌1.97%，報1962.20美元。

【01：10】紐約期油漲幅擴大至4%，刷新日高至72.10美元上方，逼近3月15日頂部72.53美元。布蘭特期油也漲約3.7%，刷新3月15日以來高位至77.34美元。

【01：05】美國兩年期國債收益率漲至4厘上方，在兩年期美債拍賣結果出爐後上揚6個基點，刷新日高至4.01厘，整體漲幅擴大至超過24個基點。

【00：35】利率互換市場再次顯示，美聯儲局5月份加息的可能性超過不加息的可能性。

【00：33】瑞銀(UBS.N)CEO：瑞士信貸(美：CS)的財富管理和資產管理業務，與瑞銀的業務高度互補。

【00：28】紐約期油漲幅達3.5%，報71.69美元。布蘭特期油漲幅達3%，報76.87美元。

【00：25】標普：美國經濟前景迄今表現出韌性，但下行風險上升。

【00：05】迪士尼(美：DIS)啟動第一輪7000人裁員行動，力度符合預期，這是迪士尼三輪裁員計劃的第一步, 股價升約0.8%

【23：55】高盛認為，美國在未來12個月內出現衰退的機率為35%，高於之前的25%。

【23：45】歐股普遍上升，德國DAX指數漲1.1%，英國富時100指數漲0.9%，法國CAC40指數漲0.9%，泛歐STOXX 600指數升1%。

【23：34】加密貨幣交易所幣安(Binance)和其行政總裁趙長鵬(Changpeng Zhao)，遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴，CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

被美CFTC起訴後，趙長鵬在個人社交平台一字推：4，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等，回應事件。

消息傳出後，加密貨幣和走低，比特幣跌超3%至即市低位，美股加密貨幣交易所Coinbase跌近9%。

【22：20】第一公民銀行高開後仍升逾4成，美債息升穿3.5厘，道指升勢持續，暫升220點，納指升0.4%。

【21：30】道指高開超過200點，但美債息回升，納指僅升不足0.5%。

【19：20】第一公民銀行入主SVB，股價盤前升超過2成，第一共和銀行盤前亦升近3成，道指期貨升214點，納指期貨升0.5%。

【12：24】道指期貨升144點，報32578點，標指期貨升20點，報4021點，納指期貨升53點或0.4%，報12943點。

【10：37】【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加 呼籲各國應保持警惕

【10：29】【瑞信危機】瑞士金融監管機構：瑞信或面臨紀律處分 炮轟存在文化問題、內部缺乏問責

【09：58】【銀行危機】施羅德：歐洲央行對銀行的監管較嚴格、不會重演雷曼危機 基金趁低吸AT1債券

【09：41】【Twitter】Twitter最新估值跌至200億美元 不及馬斯克去年收購時一半

【08：57】【儲局官員】「新鷹王」態度有變？ 卡什卡利︰銀行業壓力加大衰退風險、現時為利率會議作預測仍過早

【08：38】【SVB】第一公民銀行據報接近達成收購矽谷銀行

【07：30】【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

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【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩