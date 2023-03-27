  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 23:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】第一公民銀行升近5成　美債息曾升越3.5厘　道指升170點　納指升0.1%（不斷更新）

股市 22:57 2023/03/27

分享：

分享：

美股動態不斷更新

第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）同意收購被監管機構接管的矽谷銀行。美國聯邦存款保險公司（FDIC）聲明指，第一公民銀行簽署協議，收購矽谷銀行的所有存款和貸款。交易包含以165億美元的折扣價購買矽谷銀行價值約720億美元的資產。消息公布後，第一公民銀行開市後持續飆升，暫升近5成，暫報867美元，升49%。

消息指，美國當局正在考慮擴大銀行業緊急貸款工具，從而給第一共和銀行（美：FRC）更多時間來鞏固資產負債表。第一共和銀行開市後曾急升超過25%，現時仍升近15%。

市場對銀行危機憂慮降溫，資金流出債市，美國10年期國債息率一度突破3.5厘關，暫報3.48厘。

美股周一開市向好，其中道指升170點，納指高開後升勢未有持續擴大，債息回升亦令升幅受限，暫升14點或0.1%。美國今日將會公布3月達拉斯聯儲製造企業活動指數。本周焦點方面，將會是周五公布的歐美通脹數據。當中，美國為儲局視作通脹指標的2月PCE物價指數，料按年回落至5.1%。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國周五公布2月PCE數據　歐元區3月CPI料按月升幅擴大（附數據表）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即市走勢︰

【22：20】第一公民銀行高開後仍升逾4成，美債息升穿3.5厘，道指升勢持續，暫升220點，納指升0.4%。

【21：30】道指高開超過200點，但美債息回升，納指僅升不足0.5%。

【19：20】第一公民銀行入主SVB，股價盤前升超過2成，第一共和銀行盤前亦升近3成，道指期貨升214點，納指期貨升0.5%。

【12：24】道指期貨升144點，報32578點，標指期貨升20點，報4021點，納指期貨升53點或0.4%，報12943點。

【10：37】【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加　呼籲各國應保持警惕

【10：29】【瑞信危機】瑞士金融監管機構：瑞信或面臨紀律處分　炮轟存在文化問題、內部缺乏問責

【09：58】【銀行危機】施羅德：歐洲央行對銀行的監管較嚴格、不會重演雷曼危機　基金趁低吸AT1債券

【09：41】【Twitter】Twitter最新估值跌至200億美元　不及馬斯克去年收購時一半

【08：57】【儲局官員】「新鷹王」態度有變？　卡什卡利︰銀行業壓力加大衰退風險、現時為利率會議作預測仍過早

【08：38】【SVB】第一公民銀行據報接近達成收購矽谷銀行

【07：30】【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：30】美股上周五先跌後升，歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。道指上周五升132點或0.4%，收報32237點；納指升36點或0.3%，收報11823點；標指升22點，收報3970點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股動態不斷更新，詳情請看︰【美股收市】道指倒升132點　耶倫緊急會議僅聲明銀行系統穩健（不斷更新）

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 ADR 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國3月達拉斯聯儲商業活動指數負15.7 　遜預期

下一篇文章

【新股IPO】內地醫師平台梅斯健康第三度遞表上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港1.5%　夜期升6點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港1.5%　夜期升6點（不斷更新）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款