【券商點睇】疫後生意流水表現亮麗 特步營運周轉穩健向好

據開源證券報告，在高基數下，特步（01368）第一季的流水按年增長30%以上，首兩個月流水錄得中雙位數增長，預計3月流水增長超過20%。另預計今年拓店約200家，其中兒童100至200家。在終端驅動下，第一季庫銷比由5.5回落至5，預計折扣7折，料今年收入中雙增長，其中兒童收入增長20%以上，預計全年流水增長超過20%。

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該行認為，特步旗下品牌「索康尼」（Saucony）維持強勁發展勢頭。去年來自時尚運動的收入按年增44.4%，其中「蓋世威」（K-Swiss）和「帕拉丁」（PALLADIUM）均有40%以上的增長。來自專業運動的收入增長99%，今年索康尼國內市場發展帶動專業運動收入增長目標50%，預計索康尼將成為第一個盈虧平衡的新品牌。

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最後，公司盈利能力明顯提升，營運周轉穩健向好，現金流狀態良好。但考慮今年上半年仍以去庫存目標為主，下調2023至2024年並新增2025年盈利預測，分別為11.5億元（人民幣，下同）、15.2億元及19.4億元，當前股價對應預測市盈率約為18.2倍、13.8倍及10.8倍，預計去庫後業績將迎來改善，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛