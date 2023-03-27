▲ 【業績｜工業股】建滔集團去年少賺66%、末期息削至75仙 今年首兩個月覆銅面板單價下跌

工業股建滔集團 （00148） 公布去年業績，期內營業額493.76億元，按年跌13.0%；純利36.55億元，按年跌66.1%；每股賺3.297元；末期息每股派75仙，按年少69.3%；全年派105仙，按年跌65.0%。

建滔集團中午績前跌1.8%，報26.95元，以此推算，股息率3.90厘。

建滔集團去年覆銅面板部門營業額199.39億元，按年跌31.7%，而覆銅面板銷售量為9600萬張，按年下降23%；另外化工產品的單價從高位回落，分部營業額約138.93億元，按年跌15%。

覆銅面板存貨流轉慢 故作減值撥備

建滔集團稱，今年首首兩個月覆銅面板及其上游物料的存貨流轉速度較慢及產品單價下跌，因此對存貨作出減值撥備。另外，建滔集團去年就債券投資作信貸減值撥備15.30億元，拖累純利表現。

建滔集團稱，隨著經濟活動復常，有助消費市場的恢復有著積極作用，預期覆銅面板行業將進入新一輪的增長週期。

建滔集團旗下建滔積層板 （01888） 同步公布2022年業績，期內營業額223.64億元，按年跌22.3%；純利19.09億元，按年跌71.8%；派末期息每股20仙，按年跌83.3%；全年派35仙，按年少76.7%。

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編輯：李哲毅