  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據點睇】首兩月工業企業利潤下跌22.9% 數字連降7個月 幅度逐步擴大

股樓投資 12:39 2023/03/27

分享：

分享：

國家統計局在周一（27日）公布了，首兩個月全國規模以上工業企業利潤總額為8,872.1億元（人民幣，下同），按可比口徑，按年下降22.9%，這已是該累計指標連續第7個月下跌，並且有持續擴大的迹象。去年首10個月、首11個月及首12個月的降幅分別為3%、3.6%及4%。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

官方解釋，工業企業利潤下跌，主要受量價等多因素影響。一是從收入看，盡管工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，企業營業收入按年下降1.3%，降幅較上年12月份擴大1.0個百分點；二是從成本看，營收降幅大於成本降幅，導致企業毛利下降，下拉工業利潤18.6個百分點；三是從價格看，PPI受同期基數較高影響，首兩個月按年下降1.1%，降幅較上年12月份有所擴大，對企業盈利形成較大壓力。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

官方解讀又指出，首兩個月，國內消費需求持續回暖，消費品製造業效益呈現積極變化，企業利潤按年下降8%，降幅較上年12月份收窄13.4個百分點。其中，煙草製品、酒飲料茶行業利潤按年分別增長9.6%、2.4%；醫藥、文教工美、皮革製鞋行業利潤降幅較上年12月份分別收窄36.9、27.6和6.2個百分點。下階段，隨着生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
國家統計局 經濟 規模以上工業 中國

上一篇文章

【券商點睇】疫後生意流水表現亮麗 特步營運周轉穩健向好

下一篇文章

【券商點睇】光伏創新業務惹人憧憬 TCL電子業績入爆發期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【宏觀術數@iM網欄】 春分過後留意 水星逆行遇上天囷星
【宏觀術數@iM網欄】 春分過後留意 水星逆行遇上天囷星
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款