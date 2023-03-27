【數據點睇】首兩月工業企業利潤下跌22.9% 數字連降7個月 幅度逐步擴大

國家統計局在周一（27日）公布了，首兩個月全國規模以上工業企業利潤總額為8,872.1億元（人民幣，下同），按可比口徑，按年下降22.9%，這已是該累計指標連續第7個月下跌，並且有持續擴大的迹象。去年首10個月、首11個月及首12個月的降幅分別為3%、3.6%及4%。

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官方解釋，工業企業利潤下跌，主要受量價等多因素影響。一是從收入看，盡管工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，企業營業收入按年下降1.3%，降幅較上年12月份擴大1.0個百分點；二是從成本看，營收降幅大於成本降幅，導致企業毛利下降，下拉工業利潤18.6個百分點；三是從價格看，PPI受同期基數較高影響，首兩個月按年下降1.1%，降幅較上年12月份有所擴大，對企業盈利形成較大壓力。

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官方解讀又指出，首兩個月，國內消費需求持續回暖，消費品製造業效益呈現積極變化，企業利潤按年下降8%，降幅較上年12月份收窄13.4個百分點。其中，煙草製品、酒飲料茶行業利潤按年分別增長9.6%、2.4%；醫藥、文教工美、皮革製鞋行業利潤降幅較上年12月份分別收窄36.9、27.6和6.2個百分點。下階段，隨着生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。

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責任編輯：林衛