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【券商點睇】光伏創新業務惹人憧憬 TCL電子業績入爆發期

股樓投資 12:37 2023/03/27

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安信國際證券發表報告稱，TCL電子（01070）去年面對市場挑戰，採取了中高端產品策略，成效卓越。在TCL智屏，去年銷售逆勢上升0.8%至2,378萬台，並且65寸及以上的TCL智屏出貨量按年大幅增長75.7%。在MiniLED智屏方面，公司全球出貨量增長26.8%，表明了公司持續推進高端化產品戰略的成功，進一步擴大市場份額。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

另一方面，公司加速智能產品進軍國際市場，提升全球分銷規模。去年全品類營銷業務收入達82.43億元，按年增長29.4%。互聯網業務方面，去年公司錄得收入22.98億元，按年增長24.3%，國內和海外互聯網業務均保持雙位數增長。　

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行指出，TCL電子於去年第二季開始運營光伏業務，為零到一的突破，現在已在國內九大重點省市獲得了良好的市場覆蓋。截至去年底，光伏業務實現收入3.28億元。未來公司將進一步推進分布式光伏業務的高質量發展，今年裝機量有望達到GW水平。同時，該行預計公司大尺寸、智慧商顯、互聯網及創新業務方面均有望實現業績增長，光伏業務經歷去年的「打磨」，有望進入業績爆發期，後續對收入的貢獻比例也會提升，目標價看6.45元，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 TCL電子（01070） 港股 中國

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