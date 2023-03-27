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英國砌磚工人短缺 年薪可超120萬元

環球社會熱點 13:00 2023/03/27

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藍領行業在外國相當吃香，英國政府有意放寬對建築業外勞的工作簽證要求。英國目前的砌磚工人短缺，部分現職工人的年薪更可突破12.5萬英鎊（約120萬港元）。

英初級醫生宣布下月罷工4日 約25萬預約或手術恐延期 【下一頁】

英國建築業界指，當地目前只有7萬名在職砌磚工人，如不培訓更多砌磚人才，將難以達成政府每年建造30萬套房屋的目標。

英媒引述建築商霍奇金森 (Ian Hodgkinson)也認同，有必要加強培訓及鼓勵新人入行。

他表示自己多年前由學徒做起，目前公司有80名砌磚工人。大學三年級學生新入行工作，每周也可賺取1,000英鎊（約9,600港元），至於資歷較深者周薪則為2,500英鎊（約2.4萬港元）。

英醫護拒接受工會建議 批加薪方案微不足道 【下一頁】

英國本月一項職位空缺調查顯示，當地建築業的職位空缺較新冠疫情前大幅增加65%。英國政府移民諮詢委員會 (MAC)建議，將其中五個建築業職位列入短缺職業清單，包括砌磚及砌石工人、屋頂工人、木匠、泥水工人、批盪工人。

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責任編輯：鄭錦玲

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