▲ 【業績｜食品股】日清食品去年溢利增加4% 末期息升至15.16仙

受高檔即食麵全年銷量自然增長，部分被人民幣匯率及間歇性封鎖的負面影響所抵銷，日清食品 （01475） 去年收入按年增加4.1%至40.3億元，溢利增加4.2%至3.2億元，相當於年內純利率7.9%。公司派末期股息每股15.16仙，按年升4.1%，相當於年內派息率50%。

年內，公司毛利率由2021年的31.7%提升0.5個百分點至2022年的32.2%。毛利率上升主要是由於2022年香港及中國內地實施價格調整以抵銷原材料價格飆升所致。

香港業務方面，由於上半年小麥粉、棕櫚油等原材料價格飆升，公司分兩個階段調整產品出廠價格。大部分產品獲得中高個位數的升幅，這有助緩解本集團因生產成本及原材料成本攀升而面臨更大壓力。來自香港業務的收入增加7.4%至15.75億元。

中國內地業務的收入增長溫和，主要受疲軟的外匯匯率所致。收入增加2.1%至24.5億元，受益於地域擴張及杯裝即食麵銷量增加，但部分被分銷業務下降所抵銷。目前，來自中國內地業務的收入佔公司總收入60.9%。

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編輯：姚卓然