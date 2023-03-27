研發新型液流電池 本港初創公司進軍全球市場

▲ 易池新能盧怡君教授（中）及其團隊致力研發及優化「安全及低成本的液流電池」。

各國發展可再生能源，其中一個技術樽頸，是依賴有過熱著火風險的鋰電池作為能源儲存。本港有初創公司成功研發既安全，成本又低的新型液流電池，預料可取代鋰電池，成為大規模儲能設施。該初創公司更獲煤氣公司垂青，成為戰略投資者，現正與政府部門、企業洽商合作，準備大規模生產，進軍全球的儲能設備市場，隨時成為另一間衝出香港的獨角獸。

現時本港路邊停車收費錶用鋰電池供電，雖然能量密度高、體積小，但如果頻繁地反覆充電和放電，鋰電池可能過熱甚至著火，因此咪錶不會安裝太陽能板為電池充電，要靠人手定期更換電池。Luquos Energy（易池新能）創辦人盧怡君教授正與咪錶管理公司合作，最近忙於測試於咪錶應用液流電池。她解釋，液流電池的儲電介質是水溶液，不會有火警風險，如改用其公司開發的「鋅—碘—溴電解液液流電池」，便可實現在咪錶安裝太陽能板為電池充電，使用百分百的綠色能源。電池預計使用15至20年也毋須更換，對比壽命只有幾年的鋰電池，划算很多。

兩項液流電池雙線發展開拓儲能市場

「液流電池儲備的電量，除了足夠供應咪錶日常運作，更可為三至四部電動單車充電。如果位置足夠放置更大型液流電池，日後市民甚至可以在咪錶為電動車離網充電。」盧續謂。

成立只兩年多的Luquos Energy，除了發展鋅—碘—溴液流電池，團隊又研發新一代「離子交換膜」，提升「硫—碘液流電池」產電效能，較舊有的「全釩液流電池」高一倍。盧表示目標是量化生產，兩種電池雙線發展。

煤氣公司提供戰略投資及場景應用支援

本身為中大機械與自動化工程學系教授的盧怡君坦言，初創公司的路並不易走，除了需要投入大量資金作研究、實驗，在寸金尺土的香港建立實驗室或研究中心也非常困難，她慶幸項目早前獲煤氣公司和國家電投聯合舉辦的首屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」季軍，並得到煤氣公司青睞，獲數千萬港元的戰略投資，令綠色能源科技有機會發展。

盧透露，已有不少企業、機構，包括停車場公司、污水處理公司向他們洽商購買液流電池，或找合作提供充電服務。盧教授表示：「煤氣公司除了資金上的支持之外，還為團隊於科學園設置實驗室，最重要是提供了場景應用，率先試用『鋅—碘—溴電解液液流電池』，為重載電動車

充電，加快項目落地和推廣。」

隨著第一屆TERA-Award得獎團隊迅速發展，第二屆TERA-Award亦將於本月廿八日公布結果，今屆特設五大全新目標範疇，分別為「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「節能與減碳」、「氫能與燃料電池」，以及「能源數字化」。大會接獲275個參賽項目，並從中選出16個項目入圍決賽， 冠軍可獨得100萬美元(折合約780萬港元)獎金。

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