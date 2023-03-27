【侵權爭議】互聯網檔案館複製大量圖書免費借出　美國地區法院裁定侵權

▲ 非牟利電子讀物借閱平台互聯網檔案館（Internet Archive）在疫情期間，複製多達140萬本書籍內容並以免費形式借出電子版本，早前因此被四間著名出版商起訴。

在數碼化時代，不少產品都轉向以電子方式呈現，而電子書可謂其中最流行物品之一。非牟利電子讀物借閱平台互聯網檔案館（Internet Archive）在疫情期間，複製多達140萬本書籍內容並以免費形式借出電子版本，早前因此被四間著名出版商起訴。美國曼哈頓地區法官在上周五（24日）作出裁決，指互聯網檔案館侵犯著作權，惟互聯網檔案館表示會就裁決上訴。

疫情期間，實體圖書館被逼關閉，互聯網檔案館則擴大了借閱範圍，更取消了每次借書數量的限制。在該政策下，四間出版商，分別為樺榭圖書集團（Hachette Book Group）、哈珀柯林斯（HarperCollins Publishers）、約瀚威立（John Wiley & Sons Inc）及企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）在2020年，針對127本書向互聯網檔案館提出起訴。此後，互聯網檔案館便將借閱數目調回至「可控借閱數字」。

面對指控，互聯網檔案館稱其行為受「合理使用」原則保護，可在某些情況下未經批准使用版權著作。但負責案件的法官John Koeltl指互聯網檔案館的電子圖書副本只取代了出版商授權予傳統圖書館的書籍，無任何「變革性」，故不受到「合理使用」的保障。他認為，互聯網檔案館有權借出合法取得的實體書，但無權掃描這些書籍並大量借出電子版本。

互聯網檔案館稱，裁決阻礙在數碼時代取得資訊，損害各地讀者利益，並承諾會提出上訴。而美國出版商協會負責人Maria Pallante則認為，裁決強調了作者、出版商和創意巿場在國際社會中的重要性。

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互聯網檔案館在過去十年掃描數以百計的書籍，然後以免費形式借出電子版本，目前平台的每天平均借閱量為7萬次。雖然很多書藉涉及公眾領域，但當中仍包括360萬本受版權法保護的圖書，其中有3.3萬本為提出起訴的四間出版商所擁版權圖書。

責任編輯：歐朗欣

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