以色列防長遭免職引發示威 內塔尼亞胡料叫停司法改革（第二版）

以色列國會此前首讀通過司法改革法案，允許國會以簡單多數表決來推翻最高法院裁決，被指削弱法院權力。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（26日）解除防長加拉蘭特（Yoav Gallant）職務，外界猜測或因加拉蘭特曾呼籲停止司法改革，事件觸發民眾上街示威，當地媒體指内塔尼亞胡料宣布叫停司法改革。

以色列國會首讀通過司法改革法案 多地抗議削法院權 【下一頁】

（第二版更新内塔尼亞胡料叫停司法改革）

加拉蘭特是執政右翼利庫德集團（Likud Party）內，首個公開反對司法改革的高級成員。內塔尼亞胡發聲明宣布解除加拉蘭特職務後，加拉蘭特在社交平台Twitter上表示，保護以色列的安全將是他畢生使命。外界認為，內塔尼亞胡將加拉蘭特免職反映其推進司法改革的決心。

有指內塔尼亞胡將於當地時間周一（27日）於電視台發表聲明，宣布暫停司法改革計劃。有報道指其執政聯盟有破裂危機，故以色列電視台指聲明已被延遲。

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以色列國會將在本周對法案進行投票，但隨著示威形勢愈演愈烈，利庫德集團成員態度出現軟化，文化部長Micky Zohar表示，若內塔尼亞胡決定暫停司法改革，該黨將會支持。

以色列駐紐約總領事Asaf Zamir同日宣布辭職，抗議內塔尼亞胡解除加拉蘭特職務。他指有責任確保以色列，繼續享有世界民主和自由的領先地位。

以色列前總理指 普京承諾不殺澤連斯基 【下一頁】

內塔尼亞胡舉措再度引來以色列民眾不滿，數萬名民眾上街抗議。貝爾謝巴（Beersheba）等多個城市都有示威，示威者衝破內塔尼亞胡位於耶路撒冷私人住宅附近的路障，數千民眾聚集在住宅外，亦有數千人遊行至國會。

特拉維夫（Tel Aviv）示威者封鎖主要道路及堵塞高速公路，並在路中心燃點篝火。示威者一度和警方發生衝突，警方噴射水槍驅散人群。

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責任編輯：李俊儀