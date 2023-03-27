  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊派美團】美團7.07億股存入CCASS、1/3流入散戶行　騰訊大股東Naspers料暫未行動

股市 11:32 2023/03/27

分享：

分享：

【騰訊派美團】美團7.07億股存入CCASS、1/3流入散戶行　騰訊大股東Naspers料暫未行動

騰訊 （00700） 公布，上周五（24日）以「10送1」比例，分派美團 （03690） 持股，涉約9.58億股美團，據中央結算系統（CCASS）顯示，上周三（22日）有11.4%或7.07億股美團存入CCASS，當中約2.28億股或1.7%美團存入散戶行滙豐倉位，其次是摩通，獲存入8871.78萬股或1.4%。

騰訊主要透過CCASS及郵寄分派美團持股，估計上周三騰訊將部分美團存入CCASS部署派予股東，帶動CCASS流通的美團股份數目一舉由73%增至84.4%。按周一（27日）估算資料，早市主要淨賣出美團的券商為摩通，而主要買入則為滬港通。

上周三CCASS 美團倉位單日變動

騰訊南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus上周五已顯示收取2.58億股美團，若以股數推斷，Prosus暫時只將小部分，甚至沒有美團持股存入CCASS。

Naspers在去年11月公布第三季業績時表示，在收到美團股份後，將歸類為「持有作出售（held for sale）」資產。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

相關文章：

【騰訊派美團】騰訊正式按「10送1」實物分派美團　散戶最快今日到手、每手相當於收息1400元

【美團業績】美團低開近2%　去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣　同勝預期

編輯：李哲毅

港股 美團－W（03690） 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【阿里巴巴9988】馬雲據報拒絕中國政府回國邀請　另傳螞蟻集團不太可能今年內上市　阿里巴巴中午收市前突轉升4%

下一篇文章

【李小加訪問】滴灌通辦澳門交易所　融資額可與港交所集資額並肩？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【業績｜油股】中石化挫半成　擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
【業績｜油股】中石化挫半成　擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
【港股市況】阿里巴巴升近2%　美團、小米績後向下　恒指半日反覆跌100點失250天綫（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升近2%　美團、小米績後向下　恒指半日反覆跌100點失250天綫（不斷更新）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款