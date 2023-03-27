▲ 【騰訊派美團】美團7.07億股存入CCASS、1/3流入散戶行 騰訊大股東Naspers料暫未行動

騰訊 （00700） 公布，上周五（24日）以「10送1」比例，分派美團 （03690） 持股，涉約9.58億股美團，據中央結算系統（CCASS）顯示，上周三（22日）有11.4%或7.07億股美團存入CCASS，當中約2.28億股或1.7%美團存入散戶行滙豐倉位，其次是摩通，獲存入8871.78萬股或1.4%。

騰訊主要透過CCASS及郵寄分派美團持股，估計上周三騰訊將部分美團存入CCASS部署派予股東，帶動CCASS流通的美團股份數目一舉由73%增至84.4%。按周一（27日）估算資料，早市主要淨賣出美團的券商為摩通，而主要買入則為滬港通。

上周三CCASS 美團倉位單日變動

騰訊南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus上周五已顯示收取2.58億股美團，若以股數推斷，Prosus暫時只將小部分，甚至沒有美團持股存入CCASS。

Naspers在去年11月公布第三季業績時表示，在收到美團股份後，將歸類為「持有作出售（held for sale）」資產。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

相關文章：

【騰訊派美團】騰訊正式按「10送1」實物分派美團 散戶最快今日到手、每手相當於收息1400元

【美團業績】美團低開近2% 去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣 同勝預期

編輯：李哲毅