▲ 【李小加訪問】滴灌通辦澳門交易所 融資額可與港交所集資額並肩？

港交所 （00388） 前行政總裁李小加再辦金融交易所，其創辦的滴灌通旗下「滴灌通澳門金融資產交易所」上周六試營運。李小加不忌憚把全新澳門交易所與舊東家港交所比較，認為即使滴灌通專注協助小微企業融資，集資額也能與香港每年新股集資額可比。

（我們的投資資產是）世界上最獨特的，規模上限也是無窮的。中國每年新增店1,100多萬家、關店600萬家，新店資金根本沒有任何傳統金融機構和銀行提供，每年新開店資金近13萬億（人民幣），這完全由民間和生意自己轉出來開。 港交所每年有100多家公司上市，平均融10多億，每年融資量千多億到3、4,000億港元。我們每年可以融資10萬級店，讓它們來上市，每個店融幾十萬錢，也很快達到1,000億規模。

李小加從港交所卸任後，2021年即與東英金融創辦人張高波一同創辦滴灌通，近一年多主要與特許經營品牌商合作，投資零售、餐飲、文體、服務4類小商戶，與他們訂立收入分成合約（DRC），繼而每日從商戶的收入獲分成。

李小加：滴灌通逐步轉為中心市場角色

李小加稱，最新已投資逾2,800家門店，涉及超過200個品牌，投入資金近9億元人民幣，即使去年遇上疫情考驗，最新只有不足1%門店關業，預計平均回本期少於2年。

滴灌通成立初期訂下「百千萬」目標，目標去年投資1,000家門店、今年再投10,000家，李小加最新料今年已可投資3萬家門店，較原訂目標更快。

李小加稱，近一年多經驗證明滴灌通提倡的投資模式可行，但所需資金遠遠大於其資源增速，公司須逐步轉為中心市場角色，助數以萬至十萬計公司融資。

滴灌通澳門交易所核心營運模式，以DRO合約為基礎，分為首發（IO）、增發（AO）和轉發（SO）三部分。

編輯：麥德銘