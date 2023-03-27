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【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會臨時改為閉門溝通會　股價跌逾2.3%

股市 11:54 2023/03/27

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【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會據報臨時取消

據內媒報道，百度 （09888） 旗下智能雲原訂今日（27日）舉行的「文心一言」應用產品發佈會臨時取消，今日會改為舉辦面向首批邀約測試企業的閉門溝通會。

據了解，百度「文心一言」已收到12萬家企業申請測試，3月27日之後，百度智能雲將陸續於全國多地啟動客戶閉門溝通會議，推進和優化相關應用與產品服務。

百度現跌2.3%，報150.8元。

百度智能雲原定今日下午2時舉行新品發佈會，發佈系列「文心一言」相關的雲服務和應用產品。惟內媒從接近百度內部人士獲悉， 該發佈會已取消，並將延期幾天再對外發布。

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編輯：姚卓然

人工智能 雲端 港股 百度集團—SW（09888）
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