【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會臨時改為閉門溝通會　據報推「文心千帆」企業級平台　股價全日跌3%

▲ 【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會據報臨時取消

百度 （09888） 旗下智能雲原訂今日（27日）舉行的「文心一言」應用產品發佈會臨時取消，今日會改為舉辦面向首批邀約測試企業的閉門溝通會，並據內媒指百度 推出「文心千帆」大模型平台，包括全套文心大模型及相應的開發工具鏈 。

據了解，百度「文心一言」已收到12萬家企業申請測試，3月27日之後，百度智能雲將陸續於全國多地啟動客戶閉門溝通會議，推進和優化相關應用與產品服務。

百度周一（27日）全日跌3.2%，報149.5元。

推「文心千帆」 含全套文心大模型、相應開發工具鏈

內媒 從參加百度智能雲今日閉門交流會客戶處獲悉，百度正式推出「文心千帆」大模型平台，這是百度面向客戶提供企業級大語言模型服務的平台。文心千帆大模型平台不僅包括文心一言，還包括百度全套文心大模型、相應的開發工具鏈。

百度智能雲總裁沈抖於現場演示了文心一言五個場景的示範，包括政務服務、金融服務、企業辦公、電商服務、旅遊服務。

報道又指，未來，文心千帆還會支持第三方的開源大模型。在現場實時演示中，文心千帆可實現三分鐘做ppt、數字人直播帶貨、訂機票和酒店等操作。在收費模式上，文心千帆的推理服務調用以每1000代幣（tokens）為0.012元人民幣收費，按調用輸入輸出總字數付費。

百度智能雲原定今日下午2時舉行新品發佈會，發佈系列「文心一言」相關的雲服務和應用產品。惟內媒從接近百度內部人士獲悉， 該發佈會已取消，並將延期幾天再對外發布。

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編輯：姚卓然