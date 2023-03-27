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【5G碼頭】和記港口信託引進5G技術　遙距操作龍門架吊機

科技 15:00 2023/03/27

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和記港口信託宣布與3香港合作，在香港營運的貨櫃碼頭引進5G技術，包括設置五個5G基站。（和記港口信託）

5G技術近年在香港愈趨普及，滲透至不同行業廣泛應用，這在海運業亦不例外。和記港口信託宣布與3香港合作，在香港營運的貨櫃碼頭引進5G技術，包括設置五個5G基站，在碼頭實現更強遙距執行能力，及虛擬專用實時網絡的可能性，而這也會是香港首個應用5G的貨櫃碼頭。

【俄製ChatGPT】俄企推AI聊天機械人SistemmaGPT　功能類似ChatGPT

安裝AI閉路電視   加強保安

和記港口信託現正進行三項先導項目，包括於2022年底起透過建立5G通訊網絡，來遙距操作輪胎式龍門架吊機，及在碼頭閘口安裝人工智能（AI）入侵檢測閉路電視以加強保安；並在今年第二季度於岸邊吊機安裝閉路電視系統，用於監控泊位交通和船舶營運。

【AI大戰】微軟警告AI聊天機械人競爭對手　停止採用Bing搜尋數據

和記港口信託行政總裁周彥邦表示，以上項目有望降低營運成本，提高準確度、安全績效及營運效率。他又提到，未來將繼續把5G技術納入港口發展規劃，包括運用AI、物聯網、區塊鏈和機器學習等新興技術，從貨櫃場的無人駕駛開始以至工作場所的影片分析，全面提高安全和營運效率，以實現成為智能港口的目標。

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【ET贏商有計】港人除罩展笑臉　Good Moment夥迪士尼開照相館

責任編輯：陳卓賢
 

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