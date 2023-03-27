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【業績｜水泥股】中國建材插9%　去年利潤削半、末期息少45%派0.378元人幣

股市 10:40 2023/03/27

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【業績｜水泥股】中國建材插9%　去年利潤削半、末期股息少45%派0.378元人幣

中國建材 （03323） 去年合併口徑營業收入為2,301.7億元（人民幣‧下同），按年下降了16.5%。利潤為79.6億元，按年下降了51.2%。末期股息每股派0.378元，按年少45.5%。

中國建材插9.5%，報6.27元，創兩個月低。

年內，中國建材基礎建材分部的收入按年減少21.5%至1472.3億元，主要原因是由於水泥產品、商品混凝土和骨料的平均售價下降以及水泥產品、商品混凝土的銷量減少所致，但部分被骨料的銷量增加所抵銷。而其毛利率由2021年的24%下降至2022年的14.8%，大跌9.2個百分點。

至於新材料分部的收入按年增加0.1%至456.5億元，其毛利率由2021年的27.8%下降至2022年的24.2%。工程技術服務分部的收入按年減少19.3%至381億元，其毛利率由2021年的17.1%下降 至2022年的16.0%。

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編輯：姚卓然

建材水泥股 港股 建材 中國建材（03323）
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