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【俄製ChatGPT】俄企推AI聊天機械人SistemmaGPT　功能類似ChatGPT

科技 13:30 2023/03/27

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SistemmaGPT是與史丹福大學合作研發的成果，現時已於俄羅斯的伺服器上運行，且適用於俄羅斯企業和用戶。（法新社）

微軟（Microsoft）推出ChatGPT後，多國企業都推出AI聊天機械人產品。繼百度早前推出國產ChatGPT「文心一言」，俄羅斯數據分析公司 Sistemma也宣布推出AI聊天機械人「SistemmaGPT」，據悉其功能與ChatGPT類似，且已完成測試並用於商業用途。

【AI大戰】微軟警告AI聊天機械人競爭對手　停止採用Bing搜尋數據

該俄羅斯數據分析公司表示 ，SistemmaGPT是與史丹福大學合作研發的成果，現時已於俄羅斯的伺服器上運行，且適用於俄羅斯企業和用戶，並會首先用於將商業機構和政府機構的辦公流程一體化。該程式不單支援俄語，也能支援英語。

分析大量數據    助用戶找出洞見

此外，「俄製ChatGPT」SistemmaGPT能夠分析大量數據，並協助用戶從中找出洞見，亦可以虛擬助理的形式與客戶進行通訊、創建個性化的推薦系統、自動處理訂單和來電、回復電郵，甚至能與社交媒體用戶一同工作。

【ChatGPT更新】OpenAI發布ChatGPT Plugins　支援實時訊息檢索

Sistemm補充指，該公司也正開發一款圖像和影片處理程式，能夠將解決複雜的視覺任務，包括識別、分析和電腦視覺任務上的目標，並計劃於2023 年6 月開始進行測試。

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責任編輯：陳卓賢

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