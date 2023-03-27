▲ 【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加 呼籲各國應保持警惕

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieve表示，全球金融穩定性風險正在增加，即使發達經濟體已採取行動去安撫市場，仍呼籲各國應保持警惕，重申2023年仍是具挑戰性的一年，在俄烏戰爭、貨幣政策收緊及疫情陰霾下，環球經濟增長將會放緩至2.9%。

她認為，即使明年環球經濟增長更佳，但仍低於歷史平均水平的3.8%，而且經濟前景仍然疲弱。

IMF會特別留意風險較高的國家

Georgieve稱，發達國家的政策官員面對銀行倒閉，採取積極果斷的措施，但仍需持續密切監管事態發展，並評估對環球經濟前景及金融穩定性的潛在影響，IMF也會特別留意風險較高的國家，特別是高負債低收入的國家。

她亦警告，地緣經濟分裂將會把全球分別不同經濟部落，而且會導致所有人更貧困、更不安全。

中國經濟今年料增長5.2%

對於中國復常，Georgieve指，中國經濟今年料增長5.2%，這將為全球經濟帶來希望，料中國今年增長約佔全球約三分一，而中國經濟每增1個百分點，將帶動亞洲其他經濟體增長0.3個百分點。

她敦促中國政策官員致力提高生產力，並帶動經濟由投資導向，轉向消費導向，同時通過市場改革，為公私營部門營造更公平的競爭環境，這些改革料可令中國實際經濟增長於2027年提高2.5個百分點。

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編輯：陳韻妍