  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加　呼籲各國應保持警惕

宏觀解讀 10:37 2023/03/27

分享：

分享：

【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加　呼籲各國應保持警惕

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieve表示，全球金融穩定性風險正在增加，即使發達經濟體已採取行動去安撫市場，仍呼籲各國應保持警惕，重申2023年仍是具挑戰性的一年，在俄烏戰爭、貨幣政策收緊及疫情陰霾下，環球經濟增長將會放緩至2.9%。

她認為，即使明年環球經濟增長更佳，但仍低於歷史平均水平的3.8%，而且經濟前景仍然疲弱。

IMF會特別留意風險較高的國家

Georgieve稱，發達國家的政策官員面對銀行倒閉，採取積極果斷的措施，但仍需持續密切監管事態發展，並評估對環球經濟前景及金融穩定性的潛在影響，IMF也會特別留意風險較高的國家，特別是高負債低收入的國家。

她亦警告，地緣經濟分裂將會把全球分別不同經濟部落，而且會導致所有人更貧困、更不安全。

中國經濟今年料增長5.2%

對於中國復常，Georgieve指，中國經濟今年料增長5.2%，這將為全球經濟帶來希望，料中國今年增長約佔全球約三分一，而中國經濟每增1個百分點，將帶動亞洲其他經濟體增長0.3個百分點。

她敦促中國政策官員致力提高生產力，並帶動經濟由投資導向，轉向消費導向，同時通過市場改革，為公私營部門營造更公平的競爭環境，這些改革料可令中國實際經濟增長於2027年提高2.5個百分點。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

相關文章：【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

相關文章：【解碼│銀行危機】大摩：3原因歐美銀行危機對亞洲直接衝擊有限　惟亞洲不能獨善其身、料經濟下行壓力增

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟衰退 國際貨幣基金組織 銀行 金融 中國 亞洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜水泥股】中國建材插9%　去年利潤削半、末期息少45%派0.378元人幣

下一篇文章

【瑞信危機】瑞士金融監管機構：瑞信或面臨紀律處分　炮轟存在文化問題、內部缺乏問責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）
【港股市況】美團績後跌逾6%、小米跌逾4%　恒指跌逾300點失250天綫（不斷更新）
【港股市況】美團績後跌逾6%、小米跌逾4%　恒指跌逾300點失250天綫（不斷更新）
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【業績｜油股】中石化挫半成　擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
【業績｜油股】中石化挫半成　擬集資120億人幣　末期息0.195元減37%
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【內銀業績前瞻】券商料四大內銀有望增派息額
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款