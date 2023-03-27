▲ 【瑞信危機】瑞士金融監管機構：瑞信或面臨紀律處分 炮轟存在文化問題、內部缺乏問責

在瑞士政府背後斡旋下，瑞銀（UBS）旋風式收購瑞信（Credit Suisse，CS），然而事件仍遠未落幕。瑞士金融市場監管局（FINMA）主席Marlene Amstad接受當地傳媒訪問時指，正在考慮是否對瑞信管理層採取紀律處分，然而Amstad強調「仍未確定」會否啟動程序，並補充FINMA不是執法機構，故正在探索各種選擇。

Amstad表示：「瑞信存在文化問題，導致缺乏問責。」她又稱：「（瑞信）通常不清楚誰對甚麼負責，造成疏忽地處理風險」。

FINMA：早已採取多次干預 不認同國有化銀行

對於FINMA被指沒有及早或積極干預以解決瑞信問題，Amstad 駁斥，當局近年針對瑞信提出6次執法訴訟。Amstad稱：「在違反監管法的情況下，當局進行早期且非常密集的干預，但特別是當我們採取嚴厲行動時，通常不會公開」。

瑞士財政部長Karin Keller-Sutter上周六（25日）表示，瑞信暫時國有化所花費時間，可能比政府預期長得多。Amstad進一步解話指，國有化銀行很少有好結果，這將意味著政府承擔瑞信資產負債表的所有風險。Amstad 表示，為了解決合併後銀行太大而不能倒閉的擔憂，瑞銀未來將面臨「越來越高的資本和流動性要求」。

歡迎討論賦予監管機構新權力

瑞士政府因未能向FINMA提供適當工具來懲罰銀行及勸阻不良行為而受到批評。Amstad 表示，她歡迎討論賦予監管機構新的權力，例如對個人或銀行處以罰款的能力，「當涉及到個別決策者的責任時，顯然存在需要彌保的差距」

Amstad 還為瑞士決定將瑞信160億瑞士法郎的AT1債務減記為零進行辯護，「根據AT1工具合約，一旦發生觸發事件，特別是政府給予特別支持，它們將被完全註銷」，強調「這些債券正是為這種情況而創造的」。

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編輯：李哲毅