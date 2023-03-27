▲ 【銀行危機】施羅德：歐洲央行對銀行的監管較嚴格、不會重演雷曼危機 基金趁低吸AT1債券

歐美接連爆發銀行危機，施羅德投資倫敦債券投資部主管Julien Houdain接受本報專訪時認為，目前只是個別銀行問題，引發信心危機，基於歐洲央行對銀行的監管較嚴格，相信不會重演2008年的雷曼危機，目前是投資固定收益資產的好機會，當中發達國家的投資機遇相對較多。

銀行業未來料有更多監管 貸款活動也會放慢

市場關注金融體系穩定性，Julien Houdain表示，現時提走存款很容易，網上銀行只需10分鐘便完成，毋須到銀行排隊提款，若監管機構不介入，佔整個銀行體系約30%存款將會流失，故此當局迅速採取行動，以重建信心，但可預見的是，銀行業未來會有更多監管，貸款活動也會放慢，故經濟增長也會因此放緩，意味聯儲局未來收緊貨幣政策的力度也不及之前預期般緊。

他指，瑞信對瑞士來說規模太大，佔國內經濟生產總值有重大比重，故此只有瑞士政府才能拯救瑞信，唯一令市場驚訝的是，瑞士政府將所有額外一級資本（AT1）債券全額撇帳，結果引致AT1債券市場大幅波動，但相信不會像2008年雷曼危機般引發交易對手風險，因不是所有銀行均持有AT1債券，只有部分銀行使用AT1債券作增加槓桿之用。

「瑞信AT1事件後，相信未來投資AT1債券的風險溢價會提高，銀行的儲備要求也會增加。」

早前趁機買入不少摩根大通AT1債券

他管理的基金於2月開始逐步減持估值偏貴的歐美債券，換作較短期的美國國債，而過去3周債市大幅波動，不少具實力的企業債也被拋售，反而成為基金可低吸優質債券的機會。現時基金的現金水平約15%，早前亦趁機買入不少摩根大通AT1債券，目前AT1債券佔基金組合約1.7%，涉及約7至8間銀行。

「AT1債券需要一個強勁的金融市場，因這是一個高啤打值產品，波幅會高於大市，故若金融市場疲弱，其表現也會疲軟。」

瑞信事件不會對整個歐洲金融體系產生重大衝擊

以德意志銀行為首的歐洲銀行股上周五一度大跌，Julien Houdain稱，歐洲經濟較預期般穩健，而且相對於瑞士，歐元區銀行體系差不多每隔2至3年，便會有銀行出現問題，故此近年歐洲在銀行監管方面更嚴格，相信瑞信問題只是個別事件，不會對整個歐洲金融體系產生重大衝擊，而歐洲央行及聯儲局上周照常加息，相信是當局想向市場證明金融體系仍然健康，不想為市場增添不明朗因素。

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記者：陳韻妍